Los empresarios presentes en la canonización de Mama Antula

Cuando Nunzia Locatelli se encontraba trabajando en la realización de un documental sobre Jorge Bergoglio, uno de sus entrevistados le recomendó que investigara sobre Mama Antula y contar su historia. Así comenzaron a gestarse cuatro libros sobre ella los cuales escribió junto con Cintia Suárez, el último de ellos “Mama Antula, La Primera santa de Argentina” el cual cumple un rol clave en la futura canonización de Antula.

Los 13 años de investigación de Locatelli y Suárez, incluyeron en 2022 el acceso a los Archivos di Stato di Roma en los cuales las autoras no solo comprobaron los vínculos entre Mama Antula y los próceres que a la postre protagonizarían la Revolución de Mayo, sino que también accedieron a los testimonios de los milagros los cuales permitieron que María Antonia de Paz y Figueroa, tal el nombre real de Mama Antula, sea canonizada y reconocida como la Primera Santa Argentina.

La canonización tendrá lugar en el Vaticano el domingo 11 de febrero y será el primer encuentro entre Javier Milei y el Papa Francisco, quienes mantendrán una reunión oficial al día siguiente. Pero, además, la comitiva que se trasladará a Italia contará con la presencia de una treintena de empresarios del ámbito local. La invitación, sin los gastos incluidos, corre por cuenta de la canciller Diana Mondino, a través de su secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Héctor Marcelo Cima y si bien hay una agenda de actividades oficiales para ellos, el viaje servirá también para cerrar negocios.

Es que aunque Locatelli sostiene que no usa su apellido de casada porque afirma “no es propiedad de nadie”, su marido es uno de los empresarios más importantes del país y formará parte de la comitiva: Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group. Así la visita al Papa Francisco y sus implicancias y la potencialidad de nuevos negocios entre los mitines empresariales, la canonización de la primera santa argentina se convierte en mucho más que un acto protocolar. Y el gobierno especula con utilizar la presencia de los empresarios como un exhibición de aval a su gestión.

Milagros. El 24 de octubre pasado, Francisco autorizó al Dicasterio para las Causas de los Santos promulgar el decreto sobre un milagro atribuido a la intercesión Mama Antula. Ella había sido beatificada en 2016 en Santiago del Estero, luego de que el Papa autorizara la publicación de un milagro por la sanación de la religiosa María Rosa Vanina, de las Hijas del Divino Salvador, quien habría recuperado la salud en el año 1904 por intercesión de la fundadora y madre espiritual de esa congregación, el cual fue comprobado gracias a la investigación de Locatelli y Suárez.

El otro milagro que se le atribuye a Mama Antula obedece a la supervivencia milagrosa de Claudio Perusini (nacido en Santa Fe en 1959), quien en 2017 sufrió un “ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis, shock séptico resistente, con fallo multiorgánico”, con muy pocas posibilidades de volver a la vida normal debido a las lesiones cerebrales irreparables. Permaneció 28 días en estado vegetativo.

Al cabo de unos días, Perusini mostró una notable mejoría y, tras unos meses de fisioterapia, era independiente, autónomo en su vida diaria, realizando tareas manuales normales. Todos los familiares y amigos habían rezado pidiendo la intercesión de Mama Antula. Siete personas que no eran amigos ni familiares también rezaron por la salud del enfermo. La sanación de Perusini no tiene explicación médica. Fue considerada un milagro. El propio Perusini estará presente en la canonización del domingo 11 de febrero como una prueba viviente de la acción milagrosa de Mama Antula.

Rosca. Pero además de los fieles y peregrinos y los funcionarios nacionales y eclesiásticos que formarán parte del acto de canonización, serán los empresarios argentinos los que acudan en gran número hasta el Vaticano. Quien encabeza la lista de convocados es Marcos Bulgheroni, esposo de Locatelli y elegido el año pasado como el mejor CEO del país por su labor al frente de Pan American Energy. Otros de los invitados que destacan son Alejandro Bulgheroni, Chairman de Pan American Energy, Jaime Campos presidente de la Asociación Empresaria Argentina; José Luis Acevedo, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios; Hugo Sigman, del Grupo INSUD; Luis Ureta, vicepresidente Ejecutivo de Globant en Europa, Cristiano Rattazzi, de la empresa Modena y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio. También integra la comitiva Alejandro Elsztain, de IRSA y hermano de Eduardo Elsztain, quien formó parte del viaje que realizó Javier Milei a Estados Unidos.

La presencia de empresarios en el viaje puede dar a luz el surgimiento de nuevos negocios y nadie quiere quedarse afuera del mismo. Pero además, el gobierno nacional busca, con la presencia de ellos dentro de la comitiva, dejar un muestra de que el establishment apoya su flamante gobierno. Sin embargo, en la Santa Sede no están tan conformes con la composición de la lista de invitados y, según trascendió, están sorprendidos por la confección del listado de quienes acudirán en el viaje diplomático (Ver recuadro).

Así, la beatifiación de Mama Antula no sólo hará que Argentina tenga su primera santa. Sino que también servirá para que Javier Milei trate de recomponer su vínculo con el Papa Francisco y desde el gobierno buscan que la presencia de empresarios sirva como aval a la nueva gestión.

