Escándalo judicial en Santiago Del Estero

Un escándalo sacude a Santiago Del Estero. El caso del policía federal Juan Pablo Fernández, detenido desde hace más de cuatro años con prisión preventiva. Lo acusan de haber sido un sicario. Él insiste en que es un "perejil". Sin juicio a la vista hasta hace algunas semanas, el expediente se aceleró recientemente y se fijó el inicio para fines de marzo. Sus familiares lo atribuyen a la conmoción que generó la filtración de un audio en el que se escucha presuntamente a la fiscal Aída Farrán Serlé reconociendo que Fernández fue inculpado equivocadamente.

Farrán Serlé, el Juez Darío Alarcon, y el fiscal coordinador Julio Mariano Gómez fueron denunciados por este motivo ante el Consejo de la Magistratura, donde se los acusó de “omisión de deberes, denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Fernández es uno de los tres detenidos en la causa que investiga la muerte de Eduardo Enrique Móttola, de 38 años, quien fue asesinado en su taller de la calle Pedro León Gallo, en el centro de la ciudad. Los otros partícipes serían Yésica Paola Díaz, una peluquera con la que Móttola había tenido una relación, y Damián Silva, un joven con el que Díaz también tenía un vínculo y que, según el expediente, le habría entregado 118 mil pesos a la mujer para pagar por el asesinato. Los investigadores tardaron dos años y medio en converger en esa hipótesis, y desde entonces, los tres están tras las rejas a la espera del juicio que se desarrollará entre el 19 de marzo y el 19 de abril.

“La fiscal Farrán Serlé tenía tres supuestas líneas de investigación: una era contra los familiares de Móttola porque una ex pareja lo tenía agendado como ‘mierdita’. Otra era que se había tratado de una mexicaneada por deudas con el taller o con la casa, pero él no tenía ninguna deuda. Y la tercera era la teoría narco, pero no había ningún elemento en el expediente que acompañara estas versiones", contó a Clarín el abogado Gabriel Coronel Chalfón, quien representó a Valentina Móttola, hija de la víctima.

La esposa de esposa Fernández, Ángela María Marín Cruz, sostiene que su marido es inocente, que desde que dejó la policía trabajaba en una barbería y que luego abrió una academia de peluquería con la que vivía cómodamente. “Lo que hicieron es tergiversar toda la información para tenerlo detenido, pero él no tiene nada que ver”, sostiene. Y cuenta sus sospechas sobre un entramado político y judicial, apoyándose el audio que se viralizó.

Allí la fiscal Aída Farrán Serlé reconoce: "Cómo llegan a tu marido me parece una locura. ¿Cuál es la justificación de que el hombre lleve cuatro años detenido?. Toda detención tiene un plazo razonable y se han cumplido”. Y sigue: "Yo sé cuál es la línea investigativa que esa causa tendría que haber seguido, no este coso. Si voy a contratar un sicario ¿le voy a depositar la plata en la cuenta del sicario? Es un pobre hombre que le ha tocado esta situación porque han necesitado cerrar una causa".

por R.N.