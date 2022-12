La TV Pública criticó a la Selección y disparó una interna periodística

Durante el programa "Desiguales", que conduce Lucila Trujillo en la TV Pública, se debatió si el triunfo de la Selección Argentina de Fútbol era propiedad de la derecha o la izquierda, y si los jugadores representaban a uno u otro bando de la grieta política. Y en un reclamo a la Scaloneta (por no acceder a participar de los festejos organizados por el gobierno nacional en el CCK y la foto con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada), el periodista Nicolás Fiorentino tildó al plantel de “desclasados”.

“Hoy escuché muchas personas que no tienen nada que ver con el Frente de Todos (FdT) decir públicamente: ‘Che, a mí no me parecía mal que vayan, es la Casa de Gobierno, el Gobierno es de todos’”, introdujo Trujillo. “Acá el análisis es otro: son jugadores a los que nosotros les pedimos que compitan a la más alta élite, en los clubes más importantes del mundo, y terminan siendo lo que yo dije antes. Perdón por lo que voy a decir, tal vez es el momento más incómodo, porque en este momento son ídolos nacionales y populares, pero la gran mayoría de los futbolistas profesionales son unos desclasados”, analizó Fiorentino.

"Tenés raras excepciones: Lisandro Martínez ha hecho críticas al gobierno de (Mauricio) Macri muy concretas y algunos gestos hacia este gobierno también. Tenés antecedentes como el Patón Guzmán; pero la mayoría de los jugadores esquiva radicalmente la política, pero no los hace apolíticos, porque tienen manifestaciones muy claras contra los impuestos, la Argentina de la inseguridad”, planteó Fiorentino.

El recorte del programa se volvió viral en redes y encendió un debate en el que participaron varios periodistas y políticos a uno y otro lado de la grieta. "En la TV Pública tratan a los jugadores de la Selección Argentina de 'desclasados' por no ir a la Casa Rosada. Sino puedo usarte, te destrozo. Esclavo o enemigo. Kirchnerismo en estado puro", escribió Jonatan Viale (LN+) en Twitter, y pronto algunas colegas salieron a criticarlo.

"Maltratás a un colega que ama a los jugadores como pocos y le decís a tu gente que un laburante de TV Pública debe estar ahí por kirchnerista y brazo armado del gobierno. No sabés de quién estás hablando y estás sacando de contexto con muy mala leche. ¿Así hacés periodismo?", contestó al mismo posteo Flor Halfon (Futurock).

"Capaz le jode la alegría del pueblo y mete grieta donde ve que puede encender una llamita de odio… a la gilada ni cabida. Para mi es un análisis, tanto como otros que hace el propio Jony desde su medio. Y la verdad hoy es un dia para festejar amigos. Tanto odio les va a hacer mal", agregó Julieta Camaño (C5N).

por R.N.