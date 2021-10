Lipovetzky sobre la ley de alquileres: “está bueno reconocer cuando uno se equivoca”

“Por supuesto que la Ley de Alquileres que salió no es la mejor posible, sino la mejor para ese momento. Y hubo cosas que se incluyeron que no son de mi agrado, y que por supuesto hoy reconozco que son un error”, asumió Daniel Lipovetzky, diputado provincial por la Provincia de Buenos Aires.

“Está bueno reconocer cuando uno se equivoca. Y yo estoy haciéndome cargo de algo que votaron 191 diputados y todos los senadores. Pero más allá de eso, son temas que me parece que está bien que hoy el bloque plantee la revisión”, agrega el autor de la ley que motivó los "Premios Lipovetzky" a la "incompetencia" de los políticos.

Lanzados por la Fundación Apolo, fueron bautizado con el nombre del exdiputado nacional de Juntos por el Cambio por haber impulsado en el Congreso la ley de Alquileres, y buscan “destacar las leyes más absurdas, destructivas e insólitas”.

“Los premios Lipovetsky son una burrada, soy un hombre que he trabajado en muchos proyectos”, se defendió Lipovetzky, quien fue también impulsor del celebrado proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en 2018.

El diputado aseguró que el fracaso en la aplicación de la Ley de Alquileres es consecuencia de "una inflación altísima". "La ley la trabajamos cuatro años en el Congreso. Fue un proceso de un debate muy intenso donde escuchamos a todas las partes", contó.

"Miles de familias argentinas siguen sin poder solucionar el problema de la vivienda y se plantea que la ley de alquileres es tema de negociación. Si no hay un cambio en las condiciones que fija la normativa con conciencia de su relevancia social, entonces los inconvenientes para el mercado locativo se seguirán intensificando", añadió Marta Liotto, vicepresidenta de la CUCICBA, la organización que nuclea a las inmobiliarias.

"Quienes quieren alquilar hoy no cuentan con una oferta acorde a la demanda porque la ley empuja a los dueños a vender. Y quienes alquilan, bueno, tienen que poner cada vez más pesos por el contexto inflacionario. La normativa que rige no cierra por ningún lado. Lo preocupante es que, queda en evidencia ahora también, no es prioridad en sí misma para ningún bloque", agregó.

Hace meses que los referentes del mercado inmobiliario reclaman la modificación de la ley de alquileres y sostienen que es la única forma de aliviar la carga que acarrea el sector. Actualmente, hay varios proyectos que apuntan a modificar la ley. Uno de ellos, encabezado por el diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio), propone directamente derogarla.

El segundo, presentado por el legislador Álvaro González (PRO), plantea la modificación de dos puntos clave de la norma: volver al plazo de contratos de dos años y derogar el artículo 14, que introduce la obligatoriedad de una actualización anual según el índice del BCRA.