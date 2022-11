Lola del Carril: el pedido de disculpas por sus comentarios discriminadores

La locutora Lola del Carril usó su cuenta de Twitter para pedir disculpas por unos viejos posteos suyos que trascendieron recientemente, los cuales estaban plagados de frases discriminatorias.

“La TVP hizo historia conformando una dupla femenina en un mundial. Lamento mucho que esa conquista pueda quedar opacada por unos comentarios fuera de lugar que hice cuando tenía 14 años, y que hoy no me representan para nada. Pido enormes disculpas por los twits de odio”, comenzó el hilo de la periodista.

“No me veo representada en esos dichos ni mucho menos en esos ideales. Lamento en algún momento haber escrito semejante aberración. Pido perdón por la agresión de los mismos que se encuentran en las antípodas de lo que pienso, siento y por lo que lucho hoy. No dejemos de celebrar que ayer hicimos historia y que más mujeres podrán soñar con ocupar espacios en el periodismo. Desde ya muchas gracias y saludos para todos!”, agregó en otro mensaje.

La TVP hizo historia conformando una dupla femenina en un mundial. Lamento mucho que esa conquista pueda quedar opacada por unos comentarios fuera de lugar que hice cuando tenía 14 años, y que hoy no me representan para nada. Pido enormes disculpas por los twits de odio (sigue) — Lola del Carril (@loladelcarril) November 25, 2022

Recientemente, la locutora marcó un hito al ser, junto a su colega Ángela Lerena, la primera dupla enteramente femenina en relatar y comentar un Mundial. La noticia fue muy bien recibida en el mundo deportivo y en los medios, y hasta el propio presidente de la Nación Alberto Fernández expresó sus felicitaciones.

Pero el festejo por la conquista duró poco, cuando comenzaron a viralizarse viejos tuits de Lola del Carrill, donde se expresaba con frases que pronto causaron la indignación de gran cantidad de usuarios. “Los negros no van al cielo porque si no se nubla”, “Veo a dos negros chapando y te juro que me da un asco” y “Por favor sáquenme a estos gays” son solo algunos de los violentos mensajes que se hicieron virales.

Al principio, uno de los argumentos que esgrimieron sus defensores, era que quizás se trataban de tuits fakes, o de cuando ella era más chica: Del Carril tiene 23. Sin embargo, algunos de esos tuits datan de cinco seis años, y fueron escritos entre 2017 y 2019.

Pero los tuits polémicos de la locutora no son solo aquellos con frases enfocadas en minorías. También hubo varios tuits en contra del kirchnerismo y específicamente de la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“¿El kirchnerismo cuándo va a desaparecer? Me lloran los ojos”, “Che, matamos a Cristina y sacrificamos a una persona y salvamos a todo un país, les va?”, “No hay justificación, los negros cabeza son la mayoría, hagamos lo que hagamos la votan”, son solo algunos de los ejemplos.