La historia de las parrillas de los asados de la Selección en Qatar

Una de las cosas que nunca faltan en las selecciones argentinas de fútbol son los asados. Sin ir más lejos, la AFA llevó 2630 kilos de carne para que los jugadores puedan vivir cada día en Qatar como si estuvieran en el predio de Ezeiza. Y, también, viajaron con una mega parrilla especial que se adquirió por medio de una licitación que ganó Fuegos JL, la marca que nació en 2018, luego de que su dueño, Julián Lanzillotta, por hobbie, decidiera hacer una para uso personal pero que tuviera varias funciones, según sus gusto.

Manu Ginobili, Marcelo D’Alessandro, Rodrigo De Paul, Palermo y Battaglia, entre otros deportistas, tienen en sus casas alguno de los 15 modelos multifunción diferentes que en la actualidad fábrica Lanzillotta. Pero el desafío más grande fue cuando la AFA lo contactó para proponerle que hiciera un proyecto (que participó contra otros) para hacer la parrilla que llevarían a Qatar. Pero no querían ninguno de los modelos complejos sino una más convencional hecha a pedido por el cheff de la Selección, Diego Iacovone.

Diez fueron las empresas que presentaron su propuesta y la oriunda del conurbano fue la que ganó. “Realmente no lo podía creer, pero no hubo mucho tiempo que festejar porque había que trabajar contrarreloj. Llegaba a las 9 a la fábrica y me iba a las 11 de la noche para poder entregarlas en tiempo y forma”, relató Lanzillotta. Quién también reconoció una gran emoción cuando hace unos días algunos de los jugadores hicieron posteos en Instagram con las parrillas en plena acción.

¿Cómo pasó de hacer una por hobbi a ser la más elegida de los deportistas? “Un día se me ocurrió hacer algo distinto para el fondo de casa. Pensé en algo con ruedas para moverlo de acuerdo al viento y que fuera multifunción. Así nació la primera”, contó el creador desde su fábrica en Moreno. El modelo era tan versátil y multifunción que enseguida generó atracción. Sin ir más lejos, la segunda la hizo para el club Mariano Moreno, donde asiste, y muchos socios empezaron a preguntar quién la había hecho. Enseguida comenzaron a llegarle mensajes pidiéndole uno similar. Lo que nunca imaginó era que, 5 años después tendría una fábrica con 40 empleados y vendería unos 400 asadores al mes.

El primer deportistas en adquirir una fue Nicolás Laprovittola, jugador de la Selección de básquet, conocido de Lanzillotta de la zona del oeste del conurbano bonaerense, donde ambos se criaron. El base posteó una foto de un Raqnar -cada modelo tiene un nombre distinto de la serie Vikingos- en pleno asado y los seguidores se dispararon. Luego fueron los chicos de Locos x el Asado y después llegaron los futbolistas.

La primera experiencia fue con Andrés D’Alessandro y su hermano. Pero todo explotó cuando los hermanos Funes Mori compraron varios y subieron varias historias a su Instagram, mostrando las nuevas adquisiciones. “Justo ese día viajaba a Italia, de vacaciones con mi familia, y me empezaron a llegar miles de mensajes. Vendí como 100 asadores. Y yo no tenía nada, ni empleados, ni siquiera un taller”, recuerda.

Atrás de los Funes Mori llegaron, de River, Zuculini, Enzo Pérez, el Pity Martínez, Cavenaghi y Lamela, quien se llevó uno para Inglaterra. De Boca: Palermo, Battaglia, Schiavi, Andrada, Fernando Gago. También De Paul, el Peque Schwartzman y muchos más.

“Se trata de la Selección de nuestro deporte más popular, con el mejor del mundo en nuestro plantel, en un Mundial que tanto esperamos, con todo lo que esto genera en la gente…. Y que mis productos estén ahí, con ellos, siendo parte seguramente de un momento muy especial como es un asado, es algo que, la verdad, me llega al corazón. No hay un mejor lugar para nuestros productos. Si ahora me tengo que retirar de esto, ya está”, confiesa el creador de las parrillas de la Selección.

