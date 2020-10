Luciana Salazar crítica con Alberto Fernández y seducida por Larreta

“Que inoportunas las declaraciones de Frederic, culpar a la policía de la ciudad por 'tener temor' e insistir en su error sobre las taser, solo demuestra soberbia. A la gente no le importa la confrontación política en temas de seguridad, solo soluciones”, escribió hoy la modelo y panelista de “Polémica en el Bar” (América).

Desde hace un tiempo, la ex vedette devenida en improvisada politóloga, viene lanzando sus críticas al oficialismo con el que en algún momento hubo romance ideológico (los chimentos de su relación con el diputado Máximo Kirchner probaron ser sólo eso). Incluso se había rumoreado que Luciana tendría su propio programa político en C5N.

El staff del programa iba a incluir supuestamente a Olga Wornat, Luciana Peker y la periodista trans Alejandra Malem, que actualmente es parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero el proyecto quedó trunco. Y desde abril Salazar empezó a destilar su enojo twittero contra la actual administración como lo había hecho en el final de la gestión macrista.

"Mi hermana se acaba de quedar sin trabajo porque cerró la empresa donde trabajaba, está llorando a mares. Muy triste todo, entiendo la situación, pero hay que hacer algo urgente”, fue el tuit de Luli entonces. El texto permaneció en su cuenta de Twitter solo un par de horas, ya que ella luego decidió borrarlo. Su hermana Camila había trabajado en la Tv Pública durante los últimos meses del macrismo.

Meses más tarde criticaría al gobierno por no tener el gesto de bajarse los sueldos cuando una gran parte del país sufre angustias económicas. Y recientemente cargó directamente contra el presidente por potenciar la grieta. “Hay muchas cosas que no se iban a hacer y se terminan haciendo, hay situaciones que no son las mejores para plantearlas en un momento de pandemia, como la Reforma Judicial o, en su momento, Vicentín, o la liberación de presos”, marcó Salazar en diálogo con Radio de la Ciudad.

“Hoy para mí la prioridad es solucionar los problemas de la pandemia, la gente que tuvo que cerrar comercios, la gente que se está muriendo de hambre. La Justicia se puede reformar en otro momento, no sé si es la prioridad hoy”, analizó. “Hay cosas en las que se están equivocando, hay gente que se siente un poco defraudada, por la situación económica sobre todo”, agregó.

“Alberto venía con una imagen positiva de los primeros meses y ahora, como se empezó a debilitar la imagen positiva, se subió al ring. Dijo ‘el año que viene tenemos elecciones’ y se olvidaron de lo que estamos viviendo. Larreta es el que está mostrando la mejor actitud como político”, elogió Luciana cambiando su alineamiento.

“Más allá de la situación, y de lo que le están haciendo con la quita de fondos, me parece que Larreta es el que está tomando una actitud más conciliadora. Lo separo del resto”, marcó Luciana sobre el Jefe de Gobierno porteño, a quien ve mejor posicionado respecto del resto de la oposición a la que denuncia “oportunista”.

Hace unos días, su cambio de inclinación política fue advertida por Mariano Iúdica, conductor de “Polémica en el Bar”, que le espetó: "Estás muy poco albertista hoy". Salazar le respondió que estaba equivocado, y luego agregó: “Soy lucianista”. “Posta que a algunos políticos los asesora el enemigo”, cerró Luli.

por R.N.