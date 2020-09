Las clases no volverán hasta que “la circulación del virus sea baja o nula”

“El regreso a clases será progresivo y cuando la circulación de virus sea baja o nula”, sostuvo Agustina Vila, Ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que arrancó la semana pasada reuniones virtuales con grupos de 10 intendentes, para conocer sus opiniones (la acompañaron Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, y la ministra de Gobierno, Teresa García, e “ir pensando el regreso a clases”.

“El consejo federal de educación aprobó que el regreso tiene que ocurrir con niveles bajos o nulos de circulación del virus. Pero este es el momento en el que uno planifica y capacita a todos los actores de la educación. La reunión de hoy con los intendentes fue para compartir la perspectiva educativa de la provincia. Y escuchar iniciativas y propuestas de los intendentes. Fue una primera reunión fue muy rica y esperemos continuar con esta mesa de trabajo que es muy buena”, amplió Vila.

Según la ministra, el retorno a las clases presenciales será "progresivo" y con "un camino seguro". “Es innegable el impacto educativo y afectivo que trajo consigo la pandemia. Todos anhelamos el regreso a las clases presenciales porque entendemos que el encuentro presencial en la escuela es insustituible y una de nuestras prioridades. Pero tenemos que pensar la vuelta a la escuela en forma progresiva y responsable, sin tomar medidas apresuradas que pongan en riesgo la salud”, explicó Vila.

"La escuela es importantísima, pero epidemiológicamente hoy no estamos en condiciones de volver a las clases presenciales. Estamos atentos y evaluando lo que sucede en países que iniciaron el regreso a la presencialidad", sostuvo Kreplak.“Hoy el objetivo central de todo el mundo es que se enferme la menor cantidad de gente, y hacer en cada momento las aperturas de las actividades priorizadas".

“El gobierno israelí está cerrando nuevamente. Y en Madrid cerraron más de 100 escuelas porque tienen el criterio que con tres chicos enfermos se cierra la escuela. Lo mismo sucede en Inglaterra y en otras ciudades de países europeos. Hay más de 49 países con planes de regreso a la presencialidad. Estamos aprendiendo de los casos exitosos, que partieron de un nivel de circulación del virus bajo o nulo y de manera progresiva. Las experiencias internacionales con aperturas totales de forma inmediata fueron malas”, remarcó Vila.

“La actividad educativa supone un despliegue de trabajadores, estudiantes, adultos que acompañan y supone una circulación de gente muy grande. Hemos discutido los protocolos con especialistas. El cumplimiento estricto de estos protocolos es condición necesaria pero no es condición suficiente. Y también es objeto de estudio qué grupos deben priorizarse para el regreso, como los estudiantes que han visto en estos meses su continuidad pedagógica interrumpida o afectada”, agregó la ministra de Educación bonaerense.

Todo hace pensar que con este escenario, no habrá vuelta a clases en el AMBA en 2020. Aunque por el lado de la Ciudad de Buenos Aires se insista con diferentes modalidades: mañana martes, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, volverá a reunirse con su par nacional Nicolás Trotta para presentar un nuevo protocolo que permita el regreso de los chicos a clases.

"En el Área Metropolitana de Buenos Aires estamos trabajando para volver antes de fin de año. Hay especialistas que dicen que lo peor ya pasó y otros que dicen que el nivel es alto para proyectar actividades", refrendó Trotta, que remarcó finalmente: "no están dadas las condiciones epidemiológica (..) dado que el nivel de circulación del virus es alto en la región metropolitana". El ministro nacional confirmó además que de ningún modo se extenderá el ciclo lectivo, para dar clases en enero: “en enero no va a haber clases presenciales, el impacto de la pandemia no lo resolvemos con tres semanas".