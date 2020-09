Para los científicos del CONICET el Presidente se queda en la retórica

“El salario que percibimos hoy es el mismo que teníamos en 2019 este año no hemos tenido ningún aumento los investigadores del CONICET”, marca Malena Moiraghi, química con un doctorado en Ciencias Agropecuarias, que percibe tras siete años en el organismo, un salario de $51.000.

“El año pasado tuvimos una paritaria muy mala. Fue del 28% en cuotas, contra una inflación del 55%. Con lo que nosotros perdimos entre el año pasado y este año, una recomposición del 75%. Hoy estamos teniendo salarios muy malos, estamos ganando, actualizado por inflación, lo mismo que tras la crisis del 2001”, amplía la investigadora de CONICET que se especializa en ingeniería de alimentos y biotecnología.

“Un investigador que se ha formado durante muchos años cobra $48000. Y es muy difícil ingresar al CONICET, además de concursar tenemos cada año una evaluación que si no aprobamos peligra nuestra estabilidad. No somos empleados públicos que nos vamos a perpetuar. Y tenemos una dedicación exclusiva, no podemos tener otro tipo de ingresos, no podemos hacer pluriempleo. Y hay técnicos dentro del CONICET que están cobrando $25000, muy por debajo de la línea de pobreza”, agrega Moiraghi en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

“Con ATE y UPCN tenemos distintas ideas”, marca la investigadora, en relación a los gremios de estatales que acaban de rechazar la oferta del Gobierno del 15% para la paritaria 2020. “Venimos reclamando una paritaria particular, porque nosotros somos un sector muy pequeño dentro de la administración pública, que tenemos nuestras propias reivindicaciones y consideramos importante un convenio colectivo propio”, detalla.

“A principio de año tuvimos una reunión con el ministro (Roberto) Salvarezza, y la respuesta fue que estaban viendo nuestra situación. El directorio del CONICET también se ha manifestado públicamente diciendo que apoyaban nuestro pedido y que la situación era angustiante. Pero hasta ahora se han quedado en la retórica y no estamos viendo nada en concreto. Creemos que falta decisión política. En la retórica el gobierno apoya la ciencia, hicieron la campaña hablando que la ciencia era un sector muy importante para el desarrollo del país y que había que apostar, pero la verdad es que la realidad es distinta”, agrega con enojo Moiraghi.

“La semana pasada fuimos una vez más premiados como la mejor Institución de Ciencia en América Latina, y en el puesto 13 a nivel internacional, y eso tiene que ver con la calidad de nuestros investigadores”, remarca la química. Sin embargo ese ranking no se nota en el presupuesto, que es uno de los más flacos del continente.

“El CONICET es la institución de ciencia más importante de América Latina pero sus científicos y resto del personal tienen los sueldos más bajos de la región. Me resulta difícil hacer un reclamo en el contexto de pandemia pero es necesario #recomposicionsalarialconicet”, apoya la geóloga Maisa Tunik en Twitter.

“El aumento del 15% en cuatro cuotas ofrecido por el Gobierno Nacional no sólo no permite recuperar la caída salarial iniciada en el macrismo (-41%), sino que tampoco la frena para los próximos meses (-10%), según la estimación de inflación del REM del Banco Central”, agrega Mariano Barrera, investigador del CONICET.

“Hoy me levanté temprano para hacer paro y acompañar la jornada de protesta virtual”, escribió Pablo Ortiz, y Gonzalo Sanz Cerbino festejó: “Fuimos tendencia en Twitter pero el reclamo por #recomposiciónsalarialconicet. Nos vamos a preparar las actividades en todo el país”, convocando a las marchas en CABA (frente al Ministerio de Trabajo), en la Ciudad Universitaria de Córdoba y en Tucumán.

“El presupuesto 2021 sería 37% menos mal que tenía en el 2015. La inflación para el año que viene sería del 28% según el presupuesto pero Ciencia recibe un 20% de aumento. En nuestra área tenemos una reducción del 20%. La semana que viene nos invitan a una reunión de comisión en el Congreso, ahí veremos supongo que nos dicen”, cierra Moiraghi.