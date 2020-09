VIDEO: Las causas del aumento de la violencia contra niños en cuarentena

Las denuncias telefónicas de violencia contra niños han aumentado 23% en la Argentina en cinco meses de cuarentena, de abril a agosto, respecto del mismo periodo del año anterior, según explica un informe emitido ayer por el canal de TV pública alemana Deutsche Welle (DW). En el país, el 70% de los padres admite que usa golpes, insultos o gritos para tratar a sus hijos.

El Gobierno y organizaciones dedicadas a la infancia como Unicef han comenzado una campaña ante la violencia contra los niños. Se basa en encuestas hechas a padres de familia y a las denuncias teléfónicas que reciben, que ha aumentado 23% durante cinco meses de cuarentena. La representante adjunta de Unicef en Argentina, Olga Isaza, cuenta que son vecinos, familiares y amigos quienes denuncian. Atribuye el aumento de la violencia en cuarentena al mayor stress familiar: "La convivencia permanente 24-7, las presiones sociales y económicas que están viviendo muchas familias, la sobrecarga de tareas para los miembros adultos de las familias, especialmente para las mujeres, la permanencia de las actividades educativas dentro de la casa, la combinación de muchas actividades".

El informe completo:

Estela Grad es pediatra especialista en desarrollo infantil y advierte sobre los efectos de la violencia contra los niños: "La violencia a largo plazo daña el psiquismo de las personas. Incluso a algunas personas las convierte en violentas y son violentas con los niños después a lo largo de la vida". Y en el corto plazo les provoca stress con diversos impactos. "Las dificultades de aprendizaje, niños con terrores nocturnos, niños con problemas gastrointestinales severos a repetición, con infecciones a repetición", cuenta Grad.

Cuatro niños, Ana Quilla, Dylan, Luz y Olivia juegan en una plaza de Buenos Aires en una de las salidas recreativas permitidas en cuarentena. También opinan sobre la violencia contra los niños. "Yo quiero para esto de la violencia, pero no es tan sencillo porque viene de familia a veces, o de mala crianza", opina Ana Quilla. "En la cuarentena esto aumenta porque estamos más tiempo encerrados en nuestras casas y los adultos nos tratan peor. En mi caso, no, pero nos tratan peor", relata Dylan. "Yo opino que ese no es el mejor método de enseñanza para el hijo. Hay otros métodos mejores como explicarle y ser paciente", sugiere Luz. "Me parece muy feo porque los niños deberían ser amados y cuidados y me parece que hay mejores métodos para enseñar", concluye Olivia. Los niños lo tienen claro, pero los padres no.

por R.N.