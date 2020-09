VIDEO: La desigualdad educativa se agrava por falta de clases virtuales

El 18% de los adolescentes de Argentina carece de Internet en su casa y el 37% no tiene acceso a una computadora, notebook o tablet, según una encuesta de Unicef. Esto es grave en este contexto de pandemia porque agrava la de por sí existente desigualdad educativa. El asunto fue abordado en un informe que emitió esta semana el canal de TV pública alemana Deutsche Welle (DW).

DW fue a la Villa 21-24-Zavaleta, la villa de emergencia con más habitantes de Buenos Aires: unos 45.000. Allí viven Elsa Azevedo y sus hijos de 14 y 16 años. Ahora Elsa ha contratado wifi, pero la computadora que les entregó el Estado está averiada. "Tengo para poder pagar, pero a veces no puedo y me cortan mi Internet, y no puedo tener clase cada semana. Tengo problemas también de esa situación. Y todos también tenemos los padres que tenemos en el grupo que no pueden entrar porque no tienen celular o porque su mamá solo tiene uno y tiene tres o cuatro hijos", contó la madre de dos adolescentes.

El informe completo:

Elsa ha comenzado la escuela secundaria de adultos con Rocío Córdoba, que había sido maestra de sus hijos. Rocío cuenta la experiencia con sus alumnos de primaria: "Mi grado se maneja mucho a través de los Whatsapp de los papás. A veces tenemos que esperar que los padres lleguen del trabajo y les puedan prestar los celulares para poder bajar las actividades". Los alumnos de Rocío solo reciben por Zoom educación sexual y un taller, pero solo seis de cada diez pueden conectarse. "Hay días en los que por ahí recibo mensajitos antes pidiendo disculpas porque no tienen luz o no tienen datos o no tienen señal. Me ha pasado que un papá me ha planteado que tenía 100 pesos y qué hacía: o le cargaba crédito al celu o compraba la leche a los chicos", recordó la maestra.

La desigualdad educativa queda manifiesta cuando vamos de la Villa 21-24-Zavaleta a Almagro, un barrio de clase media de Buenos Aires. Allí viven Mercedes Engelman y su hijo Agustín Leone Engelman, de 12 años. El niño asiste a una escuela estatal y tiene dos clases diarias por Zoom. "Él, por ejemplo, tiene la suerte de contar con una pieza (habitación) para él con su computadora. Más allá de que la computadora que dio ahora el Gobierno justo se le descompuso, tiene otras computadoras para acceder, tiene su tablet, tiene su celular", explicó Mercedes. Su hijo agregó: "Hay algunos que no tienen tanta educación buena porque tienen problemas familiares o por el tema de las computadoras donde hacen las tareas porque no se las dan o tienen mucha gente que tiene una computadora".

La Fundación Cimientos combate la desigualdad educativa con becas y tutorías a estudiantes secundarios y universitarios. En pandemia reforzó el acompañamiento, ahora por Zoom y Whatsapp. Marcelo Miniati, director ejecutivo de Fundación Cimientos, detalló el rol del tutor: "Es quien les da las herramientas de habilidades más blandas que necesitan, habilidades socioemocionales, como ser la organización del tiempo, el autoconcepto, la autoestima, cómo prepararse para un examen".

El Ministerio de Educación ha adoptado medidas ante las dificultades para las clases virtuales. Su titular, Nicolás Trotta, cuenta que han imprimido cuadernos y han producido contenido para televisión y radio. "Argentina tenía un plan de conectividad muy importante que se llamaba Conectar Igualdad, que implicó que entre 2010 y 2015 se distribuyeran 5.300.000 computadoras a los estudiantes. En los últimos cuatro año se interrumpió ese proyecto educativo de distribución de computadoras. Nosotros hemos iniciado un proceso de distribución de computadoras y llevamos hoy ya distribuidas más de 90.000", detalló Trotta. Y ha trabajado sobre el acceso a Internet: "Hemos logrado que nuestro portal Seguimos Educando, como también los portales de las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires y las 57 universidades nacionales públicas de Argentina no consuman datos en la navegabilidad desde los celulares".

por R.N.