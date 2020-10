Marie France Peña Luque, la ex cuñada de Macri que le causó más de un dolor de cabeza

“Estaba más fuerte que un búfalo, una rubia potente de todos lados”, escribe Mariano Macri en su libro explosivo y a la hora de hacer referencia al momento en que conoció a Marie France Peña Luque.

Seguramente, allá por el año 1989, el hijo menor del clan Macri ni imaginaba que 30 años más tarde, terminaría enemistado con su hermano ex presidente, mucho menos separado de esta mujer que simboliza un estereotipo de belleza ligada al poder en los años 90.

Dicen que los trapos sucios se lavan en casa. Pero no siempre sucede. No es tan fácil al menos en familias poderosas donde los integrantes forman parte de un verdadero clan como lo es el clan Macri.

Hace ya días que viene resonando este apellido y no solo es por el regreso de Mauricio Macri a la arena política. En “Hermano”, el libro que acaba de salir donde Mariano Macri revela un entramado de negocios y maltratos familiares de parte de Mauricio, aparece Marie France Peña Luque, su ex esposa.

Historia de una traición: el hermano que puede hundir a Mauricio Macri

Carismática y llamativa, Marie France supo ser parte de los veranos esteños en Puna del Este junto al clan. Hoy, ella misma tiene un segmento destacado en el libro del periodista Santiago O´Donnell,

Peña Luque tenía 27 años cuando conoció a Mariano que por ese entonces tenia 22. Ambos se casaron y estuvieron juntos hasta 2010. Mariano cuenta en el libro que “fueron muchos años de relación tortuosa”. Ambos tuvieron dos hijos: Paula y Gusepe,

Mariano y Marie France tuvieron varias idas y venidas, estuvieron distanciados y vueltos a juntar. “Salía con flacos porque quería pincharme, se hacía la femme fatale”, describe Mariano sobre esta mujer que tuvo su época de gloria en las vidrieras de varias revistas en los años 90.

Marie France supo ser parte de los veranos esteños en Puna del Este junto al clan Macri

Marie France fue noticia muchas veces y llegó a ser tapa de Revista Noticias. Volvió a aparecer en la agenda cuando declaró contra el ex presidente por las escuchas ilegales (cuando era jefe de Gobierno). Allí no solamente acusó a su ex marido de haber contratado los servicios de una empresa para espiarlo, sino que también declaró: “Es posible que Mauricio esté involucrado en casos de espionaje”.

En otro de los tramos de su testimonio hizo referencia a la familia como “atípica” y dio cuenta de la discriminación que sufría Mariano de parte de la familia Macri, un poco la antesala del libro de Mariano. "La familia presentaba características atípicas, en la que sus miembros vivían absortos únicamente en su propios intereses; nadie tenía contacto con nadie, sólo si sentían afectados sus intereses económicos se unían para defenderlos", dijo. La mujer le trajo con esto algunos dolores de cabeza a Mauricio.

Al momento de la separación con Mariano, le reclamó bienes gananciales millonarios por sus acciones en diversas firmas familiares, y aludió puntualmente a la actividad desarrollada en Brasil.

En el libro el propio Mariano hace referencia al acuerdo de divorcio como un momento difícil. “Ella pedía cualquier cosa. Pensó que yo tenía derecho a 200 millones de dólares, un delirio que hacía imposible cualquier tipo de diálogo. Firmamos por un millón y medio de dólares, el comodato de un departamento en la calle Ocampo y cuotas mensuales de diez mil dólares durante diez años, de las que ya pague la mitad”, describe Mariano en el libro.

Todavía, este tema los une en cierta forma. “Ahora se complicó porque me quedé sin ingresos y el dólar se disparó así que estamos negociando un refinanciamiento de la deuda atrasada”, agrega Mariano.