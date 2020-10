Quiénes son los famosos escrachados por participar de fiestas clandestinas

“Dolores Barreiro, vivís en una nube de pedos, por gente como vos no se termina nunca esta pandemia”. La palabra de un internauta, dirigida a la ex modelo que volvió de Europa y al otro día le estaba festejando a su hijo el cumpleaños (sin hacer los 14 días de aislamiento que indica el protocolo por la pandemia del coronavirus), resume la furia de la gente al ver que ciertas figuras no respetan lo que en principio se acuerda para todos los mortales.

Son varios los famosos que, presos tal vez del ego y cierto narcisismo desmedido, no pueden ni siquiera evitar mostrar en sus redes aquello que, saben, no se puede hacer. En los últimos días han trascendido varios tipos de fiestas, encuentros e incluso almuerzos clandestinos con políticos. Según contó Jorge Rial en Intrusos, son varios los chefs famosos que a través de sus restaurantes vienen realizando comidas clandestinas por invitación, con precios que no bajan de 5 mil pesos el cubierto y donde se paga únicamente en efectivo.

El caso más reciente y mediático, que hizo ruido tal vez por ser el único que mostró un arrepentimiento, fue el del cantante Pablito Ruiz, quien fue expulsado de Cantando 2020 por asistir a una fiesta clandestina. “Reconoció su error, pero está destrozado con todo esto básicamente porque perdió el laburo”, contó a NOTICIAS su representante. Ruiz se aisló en su departamento, sacó turno para hisoparse y lo mostró todo en sus redes con un video. “Aislado en casa y tomando conciencia. Por favor, cuídense”, escribió en un posteo. “Gente, quiero pedir disculpas públicamente –siguió–. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí, fui a una reunión y no hay que hacerlo. Evidentemente fui castigado, fui bajado del Cantando y con justa razón admito las consecuencias”.

Fiesta para cien

El 13 de octubre se conoció la noticia de que el youtuber Yao Cabrera hizo un megaencuentro clandestino en una casona de Escobar para cien personas. Luego de ser denunciado por los vecinos, el municipio clausuró una finca donde el influencer había organizado esta fiesta clandestina en la que violó las restricciones por la pandemia.

El hecho derivó en un escándalo mediático entre el youtuber y el intendente, Ariel Sujarchuk, quienes se cruzaron en redes sociales. “En las últimas horas tanto vecinos y vecinas del partido de Escobar, y mi persona en particular, estamos siendo víctimas de acoso virtual y de amenazas luego de clausurar una fiesta clandestina realizada por el youtuberYao Cabrera”, dijo el intendente.

Y agregó: “En un video donde convoca a sus seguidores a agredirme en redes, este personaje inescrupuloso, impune y mentiroso tergiversa los hechos diciendo que no puede ingresar a retirar alimentos o comidas. Es mentira. La casa está clausurada para la realización de fiestas clandestinas como la celebrada allí horas atrás, en una clara transgresión al aislamiento preventivo”.

En medio de la polémica, Cabrera explicó que un día antes del evento, uno de sus mejores amigos había chocado su auto y por ese motivo se hizo una fiesta. “Yo no la organicé aunque sí fue mi casa y es mi responsabilidad. Queríamos sorprenderlo para que salga de esa situación en la que estaba”, argumentó, al mismo tiempo que reconoció sentirse responsable “cien por ciento”. Con varias contradicciones en su discurso, agregó: “Estamos en cuarentena y mucha gente se está muriendo. Tenemos tres casas en este barrio y viven 15 personas en cada una. No entraron cien personas de afuera, la mayoría están registradas”.

Ivana Nadal es otra que quedó envuelta en una polémica cuando compartió con sus cientos de seguidores de Instagram un video en el que aparece bailando en una fiesta de disfraces con su pareja. Vestida como la Mujer Maravilla, la nueva influencer espiritual se muestra divertida bailando y compartiendo incluso un cigarrillo con una amiga. “¿La cuarentena terminó y hay fiestas? Avisen”, la interpeló en esa red una panelista de TV.

Babyshower y cumpleaños

En septiembre pasado Sofía Zámolo congregó a varias amigas para su babyshower, una celebración que terminó siendo un escándalo virtual por las fuertes críticas que recibió tras compartir una seguidilla de fotos. Allí, dejó en evidencia la celebración de la espera de su primera hija junto a su marido, el empresario José Félix Uriburu. “Antes que nada aviso que mis dos amigas de la foto se hisoparon dos veces antes de verme. Y mi hermana tanto como yo no sale ni vemos a nadie”, se atajó la conductora. “Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este babyshower increíble. Amigas con las que crecí y me crié, algunas desde que nací, son como mi familia ya”, siguió explicando. Pero la respuesta de la gente fue directa, demoledora y hasta hubo insultos. Zámolo terminó por borrar todas las historias –un poco tarde–, cuando ya se habían viralizado.

Y si de insultos y respuestas se trata, el caso de Dolores Barreiro con el festejo del cumpleaños de su hijo fue uno de los casos en los que más críticas hubo. Barreiro no subió una imagen, pero su hermana Bernardita, presente en el cumpleaños, no se aguantó y dejó algunas historias en su Instagram.

La polémica surge porque ambas mujeres no respetaron el protocolo que ordena 14 días de aislamiento a todo aquel que vuelva del exterior. En su caso, ellas regresaron de Ibiza y al otro día organizaron el cumpleaños al aire libre. “Dolores y su hermana acaban de llegar de Europa... sin cuarentena ni nada te festeja el cumple del nene...”, postearon desde la cuenta Chusmeteando, desde donde se desprendieron luego decenas de comentarios, varios de ellos lapidarios. “Siempre se puede ser un poco más subnormal e irresponsable, chicas. Y si no miren a Dolores Barreiro recién llegadita de zonas rojas...”, opinó sin filtro otra usuaria.