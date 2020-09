Quiénes son los famosos argentinos que planean una nueva vida en Uruguay

“Con lo que te comprabas en San Pedro, Buenos Aires, unos 500 metros cuadrados a cinco cuadras del río, ¡acá te comprabas tres hectáreas y con un arroyo!”. Ronnie Arias recuerda su llegada a la chacra en la que vive en Uruguay, ubicada en las afueras de Colonia. Como él son varios los famosos que en el último tiempo piensan –o están pensando– en hacer un cambio de vida en busca no solo de más tranquilidad, sino también de la libertad que propicia esta parte del planeta donde el Covid no está al acecho.

Unos 300 kilómetros hacia el norte, el periodista Oscar González Oro reside desde hace unos meses como ciudadano uruguayo en su casa de Punta del Este. Juana Viale es otra que ya se encuentra “haciendo los papeles” para vivir del otro lado del charco en Montevideo.

Residentes. Uruguay se presenta como la tierra prometida y cercana. Ronnie Arias es uno de los que se fueron animando al cambio de forma paulatina. Fue hace ocho años cuando empezó a ir y venir todas las semanas, y pronto hizo base en Riachuelo, una localidad campestre cercana a Colonia. “Primero alquilamos para ver cómo era esto de vivir en el medio de la nada”, dice el conductor a NOTICIAS, quien luego sacó la ciudadanía y se compró una chacra en esta zona agreste y relajada que no suma más de 200 casas alrededor.

Allí, donde hoy tiene su propia huerta y frutales, vive con Pablo, su pareja, y con sus cuatro perros. “La vida es más cara pero la tierra más barata”, dice Ronnie, quien en el inicio de aislamiento se encontraba en Buenos Aires y casi se queda sin poder regresar al pedazo de verde que adquirió como domicilio permanente. Al salir de Uruguay, había confundido su permiso de residencia con otro documento. Una fotocopia por WhatsApp y la buena onda de quienes lo atendieron en Cancillería hicieron que pueda regresar.

Desde que se detectó la emergencia sanitaria en marzo, fueron registrados en Uruguay 1712 casos positivos de Covid, de los cuales 1472 se recuperaron y 45 fallecieron. Los datos reflejan un escenario totalmente distinto al de Argentina. “Me harté de estar encerrado en mi departamento, sin poder salir, sin poder ir a visitar a un amigo, sin poder llevar a alguien a comer a casa”, expresó recientemente González Oro, quien desde más de un mes goza de tener la ciudadanía uruguaya. El periodista está viviendo en su casa de Punta del Este, lugar donde se mandó a construir un estudio de radio para hacer su programa en Radio Rivadavia.

“Amo mi país y tengo siete generaciones de argentinos sobre mis hombros. Pero acá respiro una libertad que en Buenos Aires no siento”, explicó cuando le consultaron por las versiones que indicaban que había sido censurado o perseguido.

La que está pensando seriamente su vida en Uruguay es Juana Viale. La conductora estaría tramitando la ciudadanía uruguaya para poder instalarse en Montevideo. Si bien ella no lo confirmó oficialmente –aunque tampoco salió a desmentir nada–, hay versiones que indican que el plan de la actriz es poder vivir en Uruguay de lunes a viernes, y volver a la Argentina los fines de semana para continuar el ciclo de los almuerzos de su abuela.

El hogar soñado para Juana es en alguno de los barrios residenciales de Montevideo y la intención suya es mandar a sus hijos, Alí y Silvestre, a un colegio que lleve adelante el método de educación alternativa Waldorf.

Hay versiones que indican que su hermano está tentando con la idea: según informó el periodista Gustavo Méndez, Nacho Viale inició también los trámites para seguir los pasos de su hermana.

Julio Bocca, residente desde 2008 en Montevideo, lugar al que se fue a vivir en busca de una vida más tranquila tras su retiro de los escenarios, es un poco la voz de la experiencia. “Voy para trece años sin ir y volver, estando fijo acá. Es un lugar que me gustó mucho, su gente es muy educada, muy amable. El lugar donde más viví en mi vida fue en Argentina y Nueva York, el resto fue en hoteles y aeropuertos. Con Uruguay es la primera vez que me sucede de vivir así fijo en un lugar”, dice a NOTICIAS el ex bailarín.

La que gozó de los aires esteños los últimos tres meses es Susana Giménez, quien el pasado 26 de mayo dejó su casa de Barrio Parque y se subió a un LearJet de la empresa BairesFly para irse a vivir a su casa en Punta del Este.

En medio de la polémica, con una ciudadanía uruguaya en trámite, Susana pudo disfrutar de la naturaleza, sus mascotas y el mar, como así también de ver amigos y sentarse a comer en algún restaurante, todas cosas que en Buenos Aires no podía hacer.

Paraíso anti pandemia

“Uruguay hoy está posicionado como el quinto mejor país para vivir lejos del Covid. Esto nos posiciona no solo en materia de turismo sino como un lugar para vivir”, dice a NOTICIAS Delvair Amarilla, presidenta de la Corporación Turística de Rocha. “Creo que esto de la pandemia fortalece que quieran vivir acá, dada también la situación de Argentina. Uruguay está promocionando mucho la inversión y beneficios de extranjeros, eso también seduce”, completa Amarilla.

Habrá que ver qué hacen estos argentinos. Por lo pronto Susana Giménez regresó al país hace dos semanas para realizarse unas consultas médicas. Ahora ya se encuentra nuevamente en Uruguay.

Arias, quien ya está trabajando en la radio y TV uruguaya, dice que ambos lugares son incomparables con respecto tanto al modo de vida como a las situaciones disímiles de la pandemia. “Acá en Colonia no hay ni un solo caso. Vas a Montevideo y la cosa está controlada. Si esto fuera un infierno como Buenos Aires, sería otra cosa. Pero no, acá es como si Argentina estuviera en Fase 5”, dice.

Oro expresó que su estadía en Uruguay excede a la pandemia y que tiene que ver con la crisis de estallido social que se está empezando a vislumbrar en Argentina. “Voy a volver cuando esté tranquila, cuando no haya tanta violencia y tanta inseguridad”, expresó.