Mes del orgullo de las capacidades diferentes: casos famosos que inspiraron

En Estados Unidos y otras partes del mundo, durante julio se celebra el mes del orgullo de las capacidades diferentes, con el objetivo de visibilizarlo, y concientizar a la sociedad sobre los problemas que aun sufren, desde la discriminación en el espacio público hasta el trabajo, donde se exigen mejores condiciones y cupos.

En Estados Unidos hay numerosos casos de famosos que han ayudado a dar luz a estos casos, por ser padres de hijos con capacidades diferentes. Entre los más famosos quizás Sylvester Stallone, el actor de la saga Rocky y Rambo, quien tiene a su hijo Seargeoh, un niño que a los tres años fue diagnosticado con autismo. Su trastorno era tal que el pequeño no era capaz de hablar siquiera. Pero con el paso de los años, ha conseguido alcanzar un estado mucho más funcional.

Y el actor irlandés Colin Farrell, asegura que la crianza de su hijo James, quien padece una rara enfermedad genética llamada síndrome de Angelman, le ha cambiado para bien su vija. "Por su honestidad, su lucha, su persistencia y su personalidad, James saca lo mejor de la gente. Me salvó literalmente la vida. Estaba en un camino destructivo. Cuando no pude hacer cambios en mi vida por mí misma, los hice por James. Me dio una razón para ser un mejor hombre y padre", dijo Farrell.

Toni Braxton es otra de las artistas que ha impulsado la familiarización con los casos de autismo en Estadios Unidos, siendo además impulsora de varios proyectos de asistencia para los menores con esta condición a través de la organización Autism Speaks: el hijo de la cantante, Diezel, le diagnosticaron autismo.

Y lo mismo para Jenny McCarthy y su hijo Evan, quien ha sido diagnosticado con autismo: "Evan no podía hablar, ahora habla. Evan no podía establecer contacto visual, ahora lo hace. Evan era antisocial, ahora hace amigos. Fue increíble ver, a lo largo de este proceso, cómo ciertas terapias funcionan con ciertos niños y no funcionan en absoluto con otros".

En Argentina, Inés Estévez es una de las referentes de la lucha por la inclusión de las personas con capacidades diferentes. "Yo no sé si les estoy preparando un mundo mejor, al menos estoy intentando colaborar con gente que está en el tema, estoy intentando dar a conocer una realidad que el gran porcentaje de la población ignora", expresó durante la entrevista radial en 2020 en referencia sus hijas Cielo (12) y Vida (13).

Y también lo es Gustavo Garzón, junto a sus hijos Juan y Mariano, con síndrome de Down. "Más allá del problema y el sacrificio que implica el tema de la discapacidad, los que convivimos con ella sabemos que también es una fiesta tenerlos a diario a ellos. El beneficio que uno recibe al estar en contacto es mucho", expresó Garzón. Y agregó: "La idea es salir de la queja y el reclamo y mostrar todos juntos, padres y chicos, para el público en general, lo que ellos son capaces de hacer".

Finalmente, la política también tiene ejemplos de superación e inclusión. Un ejemplo lo dio el senador Luis Juez, reciente candidato a la gobernación de Córdoba, quien se encontró con la discriminación en redes de Verónica Sikora, candidata del mileismo.

“Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella”, respondió el líder del Frente Cívico en un video junto a su hija Milagros.“Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé, me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente, no va a votar con el hijo mostrando ahí. No sé, es como muy bajo, muy bajo”, había expresado Sikora en un video que se viralizó en redes sociales.

“El domingo Mili cumplió con un sueño. Es la primera vez con 22 años que figuraba en el Padrón. Fue su primer voto. Por eso fuimos todos, terriblemente orgullosos de acompañarla a la escuela para poder votar, para que pueda ejercer su derecho constitucional de elegir y de ser elegida. Vos que vas a ser candidata sabes, o tenes que saber que es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagros tenía que estar en la escuela votando, no escondida acá en la casa como vos nos proponés”, le contestó Juez.

“Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella. No tenemos nada que esconder, al contrario, lo exhibimos con altísimo orgullo porque son nuestros hijos. Te deseamos la mejor de la suerte y ojalá Dios te de la tranquilidad que necesitas para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera porque la verdad, no sé si lo quisiste o no, pero nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella (su hija) la agraviaste”, concluyó.

Más recientemente, Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, compartió un video en el que habló desde su experiencia como mamá de a Benjamín, que nació hace un año con síndrome de Down

"Con tu papá decidimos seguir adelante, aún con incertidumbre y miedo. Lloré y tuve dudas de no sentirme preparada. Después de llevarte en mi panza, nos miramos por primera vez hace un año", contó Muzzio en el video compartido.

"A tus cortos cinco meses tuvimos otro desafío: una epilepsia muy compleja invadió todo tu cuerpo. El camino que recorrimos este año no fue el ideal y nada te fue fácil. Pero aún con tu mirada perdida, nos demostrás día a día que vas a pelear cada segundo de vida, que sos un luchador de fuerza digna", relató la ministra porteña. Un ejemplo de vida.