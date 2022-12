Messi y su rol en la sociedad post machista

Antes incluso de que Argentina alcanzara la gloria máxima en Qatar, la historiadora de la Universidad de Hofstra, Brenda Elsey, había señalado a Lionel Messi como el “hombre indicado” para el post machismo en la Argentina en una columna publicada en el New York Times. Luego de la consagración, Elsey dialogó con NOTICIAS acerca de esta caracterización en torno a la figura del 10 argentino.

Noticias: ¿Por qué señaló a Lionel Messi como el hombre indicado para esta época de post-machismo?

Brenda Elsey: Definitivamente estaba tratando de afirmar que algo en el público del fútbol había cambiado desde que Messi comenzó a jugar, y eso se lo atribuyo a las acciones del fútbol base, de la selección femenina y del movimiento feminista. Hasta ahora, Messi no parecía tomar una posición activa, sobre feminismo. Creo que sería genial si decidiera apoyar al equipo femenino y la próxima Copa del Mundo. Pero, no estoy seguro de que veamos eso.

Noticias: ¿Esta situación se hubiera producido de igual modo aunque la Selección Argentina no lograra los exitosos resultados de los últimos dos años?

Elsey: La racha ganadora durante las Eliminatorias y la Copa América fue enorme, ahora obviamente es imposible decirlo. Lo que noté a partir de 2016-2017 fue un tipo diferente de consideración de Messi entre parte de la afición y los medios argentinos, particularmente los más jóvenes, que ya no estaban tan comprometidos con un modelo de "ganar a toda costa". Ahora, felizmente, no sabemos cómo habría reaccionado el público argentino, estaba planteando la hipótesis (escribí el ensayo antes de que comenzara la Copa del Mundo) que aún abrazarían a este equipo, entrenador y Messi como su capitán.

Noticias: ¿Con este triunfo se termina la eterna comparación que siempre sufrió Messi ante la épica maradoniana?

Elsey: Creo que después del partido con Holanda, uno podía ver cuán alegres estaban algunos periodistas de que Messi finalmente había maradonizado, pero dudo mucho que eso sea cierto. Por lo menos, Messi ha sido muy diferente en la gestión de su carrera. Como megaestrella vendida por el complejo industrial del fútbol, no va a representar la rebeldía de Maradona, no puede encarnar un espíritu antidictatorial. Pero tampoco encarna algunas de las cualidades y la violencia más sexistas que tradicionalmente han acompañado a ese modelo. Eso no me parece tan malo. Como todos, estoy emocionada de ver qué hará a continuación.

