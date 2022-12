Sin valijas pero con auto: Juliana fue expulsada de Gran Hermano

La participante del reality show Gran Hermano, Juliana Diaz, debió abandonar la casa abruptamente: solo pudo saludar a sus compañeros con rapidez, y y no se le permitió ni siquiera llevarse sus valijas: la voz de Gran Hermano le explicó que después se las harían llegar. “Che a Juliana le mandaron un auto? Porque me parece que esta esperando el 78 en la esquina de Martinez″, preguntó un usuario de Twitter en tono de chiste, pero el rumor rápidamente se desperdigo: la producción no le habría pagado ni siquiera un auto de alquiler a la expulsada para que pudiera irse de ahí. Sin embargo, esto no fue así. Según pudo confirmar a NOTICIAS la producción de Gran Hermano, Juliana se encuentra ahora en un hotel al cual se la envió en un auto, y sus valijas ya se encuentran en su poder.

En estos momentos, Juliana se encuentra en el hotel aislada, como sucede con cada participante que sale de la casa para evitar que filtre información. Además, estará hoy en vivo en el piso, charlando con el conductor Santiago del Moro sobre su salida del reality.

El motivo de la expulsión fue que Juliana incumplió una de las reglas sagradas de Gran Hermano: no revelar información del exterior que rompa el aislamiento del resto de los participantes.

Anteriormente, Juliana ya había sido eliminada del reality, pero por medio del repechaje se le permitió regresar a la casa. Esto no fue bien recibido por sus pares, dado que quien vuelve a la casa posee información que puede usar a su favor, y es por eso que la producción deja terminantemente prohibido que se revele cualquier detalle del mundo exterior.

Sin embargo, a pesar de saber esto, Juliana no paró de revelar datos desde su regreso, y a fue así como a menos de una semana de volver recibió varias sanciones. Aun así, Juliana no dejó de revelar info, y fue por eso que se produjo su expulsión tan precipitada. “La salida fue inmediata, justamente para que no pueda seguir revelando información”, informan a NOTICIAS desde Gran Hermano.

Quien lamentó profundamente la salida de Juliana fue Maximiliano Giudici, otro participante de la casa quien mantiene una relación amorosa con Juliana. Maxi rompió en llanto y debió ser contenido por el resto de sus compañeros, mientras estallaba en insultos contra gran Hermano: “Me voy a la bosta. Son unos soretes, me voy a la bosta”, exclamó Maxi, indignado, alegando que la producción "podría haber esperado un tiempo más" antes de ejecutar la expulsión a Juliana.

por R.N.