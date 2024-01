Mickey Mouse liberado pero con tobillera electrónica

El 1 de enero del 2024 algo cambió para siempre en el mundo del entretenimiento. El famoso y tierno ratoncito Mickey Mouse junto a su novia Minnie, entraron en dominio público, por haber pasado 95 años desde su primera publicación. Y si bien es una regla que sucede todos los años, esta vez le tocó en primera persona al imperio Disney y a uno de los íconos más importantes de la historia de la industria, por lo que en cuestión de horas, comenzaron a surgir en los medios videojuegos, cortos y hasta títulos de películas a estrenar. Claro, la imagen buenita del ratón muta de esta forma en las más variadas de las emociones humanas, entonces su encantadora sonrisa se termina convirtiendo, como en uno de los ejemplos, en una macabra mueca de terror. Lo que nunca imaginó Walt cuando diseñó a su emblemática figura, hoy se es realidad.

Proceso judicial

La cuestión técnica y legal es la siguiente: cada 1 de enero, al cumplirse 95 años de la primera publicación de cualquier creación literaria, los derechos de autor de quien la haya registrado o de los herederos que lo tengan en su propiedad, se liberan y comienzan a pertenecer al dominio público. La ley de la propiedad intelectual en Estados Unidos explica en su cláusula del progreso, que bajo esta normativa, una vez finalizado el tiempo de dominio privado, al eximirse los derechos se fomenta la creatividad de la industria y se generan nuevos productos. De esta forma, cualquier autor puede trabajar esas imágenes como si fuera su idea basal o materia prima y readaptarla, copiarla o incluirla en su nueva obra. Cabe destacar que Disney hizo gran parte de su imperio con personajes creados por los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm que ya estaban liberados cuando sus estudios le dieron vida en sus históricas películas, como “Blancanieves”, “Cenicienta” y "Rapunzel", entre muchas otras.

¿Entonces cualquiera puede hacer una película o un dibujo animado con Mickey Mouse como protagonista? Lo cierto es que no. Lo único que está liberado del ratón y su novia es la figura de los primeros tres cortos animados que se publicaron en 1928, “El barco de vapor de Willie”, “El avión loco” y “El gaucho galopante”. Quienes quieran copiarlo, deberán ser en blanco y negro y sin la utilización del nombre. De esta forma el estudio de abogados de Disney ya tiene preparada una estructura de demanda para enviársela a toda aquella empresa que utilice el nombre completo o derivados de Mickey Mouse, como por ejemplo a la ya anunciada película de terror “Mickey’s Mouse Trap”, donde en el tráiler se puede ver a un asesino serial ultimando a sus víctimas bajo un disfraz del Mickey que supo timonear el recordado barco a vapor.

El mismo 1 de enero de este año también se libraron unas decenas de creaciones, entre las que se destaca también Peter Pan, creación del novelista escocés James Matthew Barrie, quien hizo su aparición formal en 1904 pero por cuestiones legales de registro no se consideró publicado a efectos de derechos de autor hasta 1928. Hay que resaltar en esta ocasión que lo que se liberó no es el personaje vestido de verde realizado por Walt Disney, ya que este se publicó en 1953, sino el original, versión teatral de 1904 bajo el título “Peter Pan y Wendy”. Bajo esta regla, hace dos años se liberaron los derechos de Winnie Pooh y así fue que surgió “Winnie The Pooh: Sangre y miel”, considerado por la crítica especializada como uno de los diez peores films del 2023.

A nivel nacional, existe la figura de dominio público pagante, que detalla que no hace falta pedir permiso para utilizar la obra pero sí hay que tributar un gravamen al Fondo Nacional de las Artes, entidad de gestión colectiva que fomentar la labor de artistas y autores a través de subsidios, becas y premios. Actualmente este organismo esté en conflicto debido al proyecto del nuevo Gobierno de eliminarlo.

Todo lo que siga de aquí en adelante será un campo minado sembrado por los mismos abogados de Disney para todos aquellos creativos que pretendan utilizar la imagen del famoso ratón. Es que una multinacional como Disney no se desprenderá tan fácil de su icónica imagen y abrir así su imperio para que cualquier mala idea bastardee su identidad. Artilugios legales, bozales y todos los amparos posibles serán incluidos en los tribunales del mundo con tal de blindar eternamente a todos sus personajes. Porque ahora son los primeros bocetos de Mickey y Minnie pero en unos años continúan los mismos a colores y todos los demás integrantes de Disneylandia, como el Pato Donald, Goofy, Pluto y todas las princesas con sus respectivas mascotas y villanos.

Por lo pronto y ya frotándose las manos, los realizadores de lo ajeno esperan ansiosos la liberación de los derechos de Popeye, por estos días, ya que su primera aparición fue el 17 de enero de 1929 en la tira cómica Timble Theatre del periódico The New York Evening Journal. King Kong el 1 de enero de 2028 (la primera proyección de King Kong fue 7 de marzo de 1933, en el teatro Radio City Music Hall de Nueva York), Superman, en 2033 y un año después, Batman.