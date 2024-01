Fátima Florez vs. Martín Bossi: la inesperada grieta del show biz

La temporada teatral de verano está repleta, a través de su historia, de cruces, chicanas y acusaciones entre los integrantes de los diferentes elencos de las obras. Pero con el teatro de revista caído en el olvido, las peleas de vedettes dejaron paso a nuevos tipos de conflictos con otros intérpretes. Cuando la temporada aún no había comenzado y nada hacía suponer una disputa entre ambos, Martín Bossi y la novia del presidente Javier Milei, Fátima Florez, se convirtieron en los protagonistas del primer round de la temporada. Ambos abocados a sus respectivos shows veraniegos en Mar del Plata, inauguraron la versión 2024 de los escándalos del verano.

Consagrados como los intérpretes más existosos de la cartelera teatral veraniega, al menos en estos primeros días, Bossi y Florez protagonizaron un cruce que, además de incluir el condimiento político por el reciente romance de la imitadora con Milei, tiene de fondo otras cuestiones: desde la necesidad de generar prensa y repercusión en un verano que viene alicaído (ver nota en página 78) hasta la calidad de ambas puestas en escena. Más aún, hasta la propia Mirtha Legrand, ícono de la temporada marplatense, se vio arrastrada a una confrontación que no la tiene de protagonista.

Conflicto. Tanto Bossi como Florez habían empezado el año dando la nota ya que se ausentaron de la tradicional foto que reúne a todos los elencos que se prensentan en Mar del Plata, lo cual les valió reproches de otros artistas (ver recuadro). Pero ese faltazo quedó opacado por el cruce que comenzó cuando el humorista, en su show “Bossi Live Comedy”, realizó el monólogo de apertura de la obra. “Cómo ha cambiado el mundo en los últimos veinte años, ¿no? ¿Se dieron cuenta de que somos la primera generación de seres humanos en atravesar una de las catástrofes económicas más importantes de la historia de la humanidad?", comenzó el intéprete, y tras enumerar diveros males como “el trap” o “Alfa de Gran Hermano” cerró diciendo: “Como si esto fuera poco, el hecho cultural más importante de la historia política de nuestro país, Fátima Florez primera dama. Ciencia ficción, aleluya”.

La novia del Presidente no tomó a bien esta inclusión dentro del monólogo de la obra que es competencia a la suya y surgió así un inesperado conflicto. “Siente que es un ataque gratuito”, explican a NOTICIAS cerca de la primera dama. Del lado de Bossi explican a este medio que el teatro siempre se basó en el humor: “Desde que Pepe Arias hizo 'Nerón cumple' hace más de cincuenta años, o después los monólogos de Tato Bores en la época de Isabel Perón, el humor político siempre fue un componente de los monólogos teatrales”, apuntan, al tiempo que se sorprenden porque Florez se ofenda: “Ella, como mujer con muchos años en el ambiente, debería entederlo”, dicen.

Al ser consultado por su monólogo, Bossi negó culaquier tipo de animosidad. “No es contra Fátima. Dije 'Fátima primera dama', ¿a quién no sorprendió? Esperaba que ganara un Oscar, pero ser primera dama...”, dijo, buscando la complicidad del movilero de “Socios del espectáculo”. De hecho, Bossi no ahorró elogios para la capacidad artística de la novia presidencial: “'Recontra' trabajaría con ella pero no haciendo un show de imitaciones. Yo haría una comedia con ella, se lo dije. Ella es una excelente comediante y la imitación tiene un límite”.

Los dichos de Bossi, si bien amigables, esconden detrás otro aspecto. Al mencionar que no haría imitaciones, marca una diferencia entre ambos y los espectáculos que los tienen como protagonistas de la temporada estival. “Martín se hizo conocido por sus imitaciones pero es un artista más integral, de hecho su actual obra es un 'big show' y eso contrasta con Fátima”, detallan a NOTICIAS, desde el lado de Bossi, sobre las diferencias que pueden surgir entre ambos. “Él no lo dijo porque sí. Está marcando la cancha de que la imitación tiene un límite, como dijo”, amplía otro conocedor de los teatros marplatenses, y pone paños fríos. “No hay una pelea entre ellos. Se conocen como se conocen muchos del ambiente. No son amigos y sólo compartieron alguna vez cuando hacían ShowMatch, pero no hay relación entre ellos”.

El cruce, además, vuelve a traer a escena la polémica imitación que realizó Florez de su novio, el flamante Presidente. La imitadora fue criticada por la interpretación que realizó del libertario y cómo ese segmento del espectáculo estaba poco “pulido” y desentonaba con la calidad de sus otras imitaciones. De hecho, fue tildada de oportunista por incluir este segmento en su obra para hacerse eco del mediático romance.

“No hay que ver esto como una competencia entre ambos, sino más bien prestar atención a la necesidad de llamar un poco la atención”, dicen desde Mar del Plata, y agregan: “Así como Fátima aprovecha el 'boom' de su noviazgo con Milei, Martín sabe que puede servirle para estar en agenda. Por algo son los dos espectáculos más exitosos del momento y seguramente lo sigan siendo hasta el final de la temporada”.

Esquirlas. El conflicto entre ambos artistas tuvo, además, una participante inesperada. Mientras Bossi y Florez pugnan por el primer puesto en la taquilla, arrastraron a Mirtha Legrand a su propia disputa. La diva es la principal figura que visita “La Feliz” durante el verano y acude a la mayoría de las obras teatrales en cartelera. Sin embargo, aunque Mirtha no se pierde ningún espectáculo, todos se pelean por ser el primero al que ella acude. Como si fuera una especie de bendición, el show elegido por Mirtha es el señalado como el principal del verano.

Florez y Bossi pugnaron por contar con la presencia de Legrand y ser ellos los primeros en recibirla. Sin embargo, Mirtha los dejó esperando y apareció en la función del “Circo Rodas”, atracción de la que es madrina y con la cual tenía un contrato para ser su primera presencia de verano. De esta manera, Legrand esquivó la polémica. “A esta altura de mi carrera, ¿ustedes de verdad piensan que me puede preocupar si ella viene a verme primero o si va a otro lado? Yo creo que ella debería ir primero a ver a la primera dama, yo no soy primer damo. Yo hago esta cuenta: si Fátima está contenta, Milei está contento y si eso pasa toma mejores decisiones y mejores DNU y tenemos todos para comer mejor. ¡Entonces tendría que ir a ver a Florez!”, comentó Bossi con ironía sobre la disputa de la presencia de la diva.

Del lado de Florez, en tanto, no se toman con tanto humor la decisión de Legrand. La imitadora sintió que la diva la traicionó al no acudir a su show, luego de que ella fuera a “La Noche de Mirtha” junto con Milei en su primera entrevista conjunta.

Más allá del conflicto, Florez y Bossi disfrutan del éxito estival. Los datos dados a conocer por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) indican que, en las primeras dos semanas de temporada, “Fátima 100%” ocupa el primer puesto de los ránkings de recaudación, cantidad de espectadores y porcentaje de ocupación de sala. “Bossi Live Comedy”, en tanto, ocupa el segundo lugar en las tres listas. “Sin dudas van a ser los dos shows más exitosos de la temporada y van a estar cabeza a cabeza todo el verano”, explican desde Mar del Plata, al tiempo que advierten que la situación nacional podría favorecer a la larga a Bossi: “El público de Fátima cambió. Ahora son muchos más 'pibes' libertarios. Y en base a lo que pase con la economía y con Milei durante el verano, el humor con ella puede cambiar”, adelantan.

Solo a fin de temporada se sabrá cuál de los dos logra alzarse con el primer premio y cuánto influye el mediático romance de Florez en la afluencia de espectadores.

Galería de imágenes