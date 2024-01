La lista de Epstein criolla

Mientras prosigue el estupor por la divulgación de las personalidades que fueron mencionadas en la causa que investigó a Jeffrey Epstein, con nombres que van de Oprah Winfrey hasta Bill Clinton, el joven Lucas Benvenuto afirmó que una situación similar podría suceder en nuestro país. Benvenuto, quien cobró protagonismo a principios de año luego de su denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón, dijo que si la Justicia accediera a la tablet de Natacha Jaitt, encontraría pruebas y un listado similar, pero de personalidades argentinas.

“Epstein y Natacha Jaitt son tendencia al mismo tiempo en la Argentina... ¿Qué decir? La doble moral que manejamos en nuestro país no tiene límites. Mientras se horrorizan por unos, adoran a otros. Y ni hablar de los famosos con poder. Yo puedo dormir todas las noches en paz, ¿vos?”, arrojó en una historia de Instagram.

Luego, agregó: “Los nombres que faltan no los voy a dar yo. Es cuestión de tiempo para que todos los sepamos”. Tras esto, trazó una analogía entre el caso estadounidense con el local: “La tablet de Natacha equivale a la lista de Epstein en la Argentina”, resumió.

Jaiit fue hallada muerta el 23 de febrero de 2019, cuando se encontraba en el salón de fiestas Xanadú, en Tigre, en una cena privada junto a otras cinco personas. Dos años antes, invitada en la mesa de Mirtha Legrand, había denunciado públicamente a varias personalidades por abuso e incluso había asegurado que tenía material que respaldaba sus dichos.

Más aún, la mediática publicó un premonitorio tuit en el que advertía que no pensaba suicidarse ni ingerir sustancias, por lo cual ante un hipótetico fallecimiento, explicaba que investigaran un asesinato. Tras su muerte, la causa nunca avanzó a pesar de los pedidos de su hermano, Ulises, quien presentó requerimientos a la Justicia, aunque fueron desoídas. La tablet en cuestión, en tanto, no ha logrado ser abierta por las autoridades e incluso se buscó la manera de enviarla a EE.UU. para que especialistas norteamericanos lo hicieran, aunque finalmente no sucedió

Benvenuto, sin embargo, cargó también contra Jaitt por no haber presentado las pruebas que decía tener antes de su muerte: "“Respecto a esa tablet, la cual podría haberse expuesto con esta mujer en vida, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque extorsionaba a estos hdp con poder. ‘Si no me das esto, hablo’”, denunció. Y agregó: “Conmigo la integridad de los niños no se negocia nunca”.