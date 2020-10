Navarro criticó al Gobierno por la pauta a Clarín: ¿cuánto recibe El Destape?

“El tema es que ahora estamos en guerra con el establishment, y nuestro ejercito está compuesto por sus soldados, o al menos amigos, cómplices… por eso no tienen convicción de llevar a cabo un plan progresista, se pelean por quedar bien con Clarín. Un ministro le da cientos de millones en ATP, otro le da cientos de millones en cuadernillos educativos, otro le da cientos de millones en pauta, entre abril y septiembre Clarín recibió 782 millones de pesos en esos tres conceptos, en un año serán más de mil millones de pesos”, marcó ayer Roberto Navarro enojado en su editorial.

“Hay momentos en que parece que se van convirtiendo en un mal gobierno, la mayoría de los funcionarios de este gobierno no quieren estar donde están, no quieren pelearse con el poder, sienten que esa guerra no es suya”, apuntó el ex C5N, que hoy dirige el portal El Destape y la radio homónima, donde la pauta oficial es el principal sustento, percibiendo además ingresos muy por encima de algunos referentes en web y FM.

En el acumulado a septiembre, El Destape Radio (FM 107.3) recibió 11.800.000 de pesos de pauta del gobierno nacional, la mitad que una FM líder como Aspen ($ 22.200.000), y más que Rock & Pop ($ 11.450.000), Disney ($ 8.700.000), Los 40 Principales ($4.900.000) y Radio Perfil ($ 2.600.000). En la web, el sitio de Navarro recibió hasta septiembre 21.500.000 de pesos, más que Lanacion.com ($18.700.000) y Perfil.com ($ 6.600.000), pese a que la audiencia de El Destape es notoriamente menor.

Seguido por el núcleo duro kirchnerista, Navarro apunta ahora a una “limpieza” en el gabinete para privilegiar a los propios y expulsar a los blandos. “Cuando el gobierno de Cristina terminó, se fueron muchos más del kirchnerismo, querían alejarse de Cristina y hacer olvidar al poder económico que estuvieron con ella. Muchos de esos dirigentes que acompañaron a Macri y persiguieron al kirchnerismo, hoy están en el gobierno, son parte del gobierno y está bien, los aceptó Cristina, porque se pensaba que con ellos que son peronistas y conservadores se podía pactar la paz con el establishment. Pero no hubo paz, el plan fracasó, el poder económico le hace la guerra al gobierno que le propuso la paz”, apuntó.

“El gobierno tiene que pelear, y para pelear tiene que cambiar funcionarios y alianzas, si este gobierno cambia le va a ir bien, si no va a perder las próximas elecciones. Hay que hacer un cambio de gabinete generalizado con ministros, secretarios, subsecretarios, hay que armar un plan político y económico que esté a la altura de las circunstancias actuales, el gobierno todavía está a tiempo de jugar con garra e inteligencia, pero tiene que hacerlo rápido”, cerró Navarro que reclama guerra y funcionarios fieles al kirchnerismo en las primeras posiciones.

por R.N.