Para el gobierno porteño "no se justifica tener un pase sanitario amplio"

“En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un plan de vacunación que está muy avanzado, y también están afianzadas las medidas de cuidados, el compromiso de la gente es enorme, más del 90% de los vecinos en CABA cuentan por lo menos con una dosis y más del 83% de toda la población con dos dosis”, expresó Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el pase sanitario nacional que se aplicará desde el 1 de enero para una gran variedad de eventos.

“Esta situación no justifica tener un pase sanitario amplio y no es lo que estamos pensando en la Ciudad, que tenemos protocolos para algunas actividades puntuales como eventos masivos, boliches y salones de eventos, esas son las situaciones donde tenemos protocolos, y lo que se va a hacer por pedido de la Nación es adecuar los aforos para que la gente tenga una normativa más acorde con lo que sucede del otro lado de la General Paz”, amplió Miguel en diálogo con Delta 90.3.



“Lo que establece la reglamentación nacional es que las jurisdicciones pueden ampliar medidas, que no lo vamos a hacer por el amplio avance de la vacunación, que es la herramienta fundamental para combatir la pandemia de manera sostenida. Pero todavía hay algunas personas que no se han dado las segundas dosis o ni siquiera la primera, por eso le pedimos que reflexionen y se acerquen”, agregó el Jefe de Gabinete porteño.

Por su parte, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, detalló que la aplicación del pase sanitario permitirá ingresar a lugares masivos a quienes tengan esquema completo de vacunación y no tendrá cambios importantes, ya que en territorio porteño vienen funcionando protocolos que amparan estas situaciones sanitarias.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había anticipado en la reunión con sus pares a nivel país en el Consejo Federal de Salud (COFESA) que la aplicación del pase sanitario se definiría teniendo en cuenta las particularidades de cada distrito. El caso de la provincia de Buenos Aires, "se aplica el pase sanitario desde el 21 diciembre para restaurantes, bares, gimnasios, teatros, para hacer trámites en la administración pública, para hacer la VTV”, detalló el ministro bonaerense Nicolás Kreplak.

por R.N.