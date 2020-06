Pedro Cahn sobre los anticuarentena: "Quisiera escuchar qué alternativas proponen"

El debate por la cuarentena está sobre la mesa y hay un sector que decidió apuntar contra Pedro Cahn, considerado como uno de los infectólogos más escuchados por Alberto Fernández. En diálogo con NOTICIAS, el especialista reflexiona acerca del aumento de las voces críticas contra el aislamiento, habla de "motivaciones políticas" y pide que los "anticuarentena" propongan alternativas.

Noticias: ¿Qué opina de quienes están cuestionando la cuarentena?

Pedro Cahn: Soy muy respetuoso de la opiniones de terceros, lo que a uno le gustaría escuchar es qué alternativas proponen. A mí la cuarentena me tiene harto, yo no soy pro cuarentena. Me afecta personalmente. Tengo la edad suficiente para estar guardado en mi casa, salgo por razones profesionales voy a ver pacientes o tengo que ir a una reunión con el Presidente o en Ministerio. Fuera de eso, salgo para ir a la verdulería o el supermercado. No veo a mis nietos desde el 15 de marzo. Tengo familiares directos que tienen negocios de ropa y están pagando alquiler y servicios, y no venden una prenda desde el 20 de marzo.

La cuarentena no le hace bien a nadie en los individual pero demostró que nos ha permitido una cantidad de cosas importantes: el equipamiento del sistema de salud, con la incorporación de casi 1.500 respiradores nuevos, camas, equipos de protección, kits diagnósticos. Además, está entrenamiento del equipo de salud para saber manejar respiradores. Los 1.500 respiradores no vienen con 1.500 terapistas, hay residentes de cardiología y de clínica médica que se están entrenando para eso.

Otro entrenamiento es el de la sociedad, que ha madurado muchísimo: hoy anda con barbijo, se lava las manos, toma distancia. Hay excepciones, por supuesto, el otro día escuchaba que hay 87 mil causas de personas que violaron la cuarentena, que es un montón pero en un país de 45 millones son muy poquitos.

Noticias: ¿No hay dudas que valió la pena?

El día 1 pos cuarentena, todos vamos a mirar el mapa y vamos a ver cuánta gente se nos murió por millón de habitantes comparado con otros países. Hasta el momento estamos en 10, 11 muertos por millón, un número que va a seguir creciendo, pero cuatro veces menor a Chile, ni hablar de Brasil y Estados Unidos.

Me parece que la cuarentena ha valido la pena y soy el primero en apoyar. Cualquiera que me diga “levantemos la cuarentena que de esta manera vamos a estar mejor”, bien. Pero que planteen cómo.

Noticias: Se instaló la idea de “la cuarentena más larga del mundo”, ya sea para plantear que Argentina tomó medidas más a tiempo o para cuestionar al Gobierno...

Cahn: Es mentira que Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo. Puede llegar a tenerla, pero no es la más larga por el momento. Perú instaló a cuarentena el 11 de marzo y ya la prorrogó hasta el 30 de junio. Nosotros la instalamos el 20 de marzo y en principio la tenemos hasta el 8.

Pero, además, decir ´qué bien Argentina que tiene la cuarentena más larga del mundo’ o que mal, pero parece igual de tonto. Lo que tenemos que medir es cuánta gente se muere. Perú tiene un índice de mortalidad más alto que Argentina, no alcanza con la cuarentena. Tenés que testear, aislar a las personas que dan positivo, trabajar muy cercanamente con la búsqueda de contactos estrechos de los positivos. La cuarentena más larga del mundo es uno de los tantos mitos.

Además existe un país más allá de la General Paz. En este momento la provincia de Jujuy está mejor que algunos países de Europa. Santa Fe está igual o mejor que Italia en cuanto a las libertades que tiene.

Hay una gran parte del país que se “descuarentenando” progresivamente. Así se está haciendo en España, en Italia. Hay lugares que van a ir abriendo, pero es progresivo y si aparece un brote se puede ir para atrás. La vida normal antes del 31 de diciembre de 2019 no va a volver por mucho tiempo, esto va a ser una cosa progresiva. Ahora en el AMBA la situación es complicada y hay que trabajar con pie de plomo.

Noticias: Ya que no podemos comparar países, ¿hay alguna capital del mundo o región similar al AMBA que estén mirando para pensar el futuro?

Cahn: Miramos todo, pero es muy difícil comparar. En Roma no hay villa 31. Rio de Janeiro tiene favelas, pero una política totalmente errática. A Uruguay le fue muy bien, pero es como la provincia de Santa Fe. Me alegra que le haya ido muy bien, pero tiene un centro urbano muy importante pero el resto no tiene la densidad de población que tiene el AMBA.

Noticias: Ciertos argumentos contra la cuarentena también hablan de muertes por millón de habitantes pero con el aumento de personas que no atienden otras enfermedades. ¿Lo ponen en la mesa para saber hasta dónde no se empeora la calidad de vida en pos del tema coronavirus?

Cahn: Absolutamente. Voy a citar un textual de Ginés González García: “Este es el Ministerio de la Salud, no es el Ministerio del Coronavirus”.

Es cierto que en todos los países del mundo se produjo una retracción en las consultas. La gente tiene miedo de salir a la calle, cree que no los van a atender o no entiende los permisos. Hay que remarcar que desde el 20 de abril se autorizaron las salidas médicas y odontológicas para todo lo que sea prevención o control. Pero sí, hay una caída en la demanda. Soy director de un centro médico infectológico y tenemos una demanda que no llega al 40% de la habitual. Estamos abiertos, funcionamos con todas las medidas, pero la gente no viene.

No tenemos datos de la Argentina todavía, pero hay datos de Inglaterra que indican que las consultas oncológicas de primera vez cayeron un 50%. ¿Qué significa? Que un clínico derivó a un paciente a un oncólogo porque sospecha que tiene cáncer, pero la mitad de las personas no se hizo atender. Esto salió publicado en The Lancent. Ahí tenemos una situación.

¿Se ha comprobado que hay un aumento de la mortalidad por otras causas? No. ¿Puede haberlo? Sí. Ese es uno de los riesgos que tenemos que evaluar. Pero no es un riesgo suficiente para plantear que se abra todo y la gente se muere de coronavirus.

Noticias: Otro argumento plantea que la tasa de letalidad es realmente baja. ¿Por qué para usted ese planteo no es suficiente tampoco?

Cahn: Le quiero decir a la gente que usa estos argumentos que una cosa es la estadística y otra cosa son los casos individuales. Imaginen que tenga que decirle a un paciente: “Tenés una enfermedad rarísima, vas a morir pero sucede en uno de un millón”. Para esa persona ese número es el 100%.

Es más, la tasa de letalidad creo que está inflada. Creo que es más baja todavía porque hay más casos que todavía no han sido diagnosticados. Pero eso no es un argumento. Preguntale qué opinan de las estadísticas a los familiares de Ramona Medina, por mencionar un caso famoso.

Es lo mismo que cuando se plantea lo de la edad. Por supuesto que la media de edad de los casos es de 37 o 38 y la media de los fallecidos es de 73. Pero todos los días en los reportes ves a alguien de treintipico. Detrás de las estadísticas están las personas.

Noticias: ¿Cree que a futuro puede instalarse una vida con un aislamiento para el sector de riesgo únicamente?

Cahn: Obviamente que, en la medida que vayamos liberando, los últimos que van a quedar liberados son los pacientes de riesgo. Hubo un intento por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad para que los mayores de 70 años ni siquiera salieran a la calle. Yo creo que la idea era buena pero estuvo mal presentada y hubo una respuesta social que obligó a ir para atrás.

Coincido con que hay un grupo más riesgoso, pero eso no significa tirar a la calle a la gente en un momento en que la epidemia crece día a día.

Noticias: ¿Cómo se evalúa el hecho de que en la calle anda cada vez más gente y que hay una especie de relajación?

Cahn: Ahí lo que pasa es que se liberaron más actividades y, por lo tanto, más gente en la calle. Por eso se habla de cuarentena administrada. Si permitís que se abran automotrices, por ejemplo, es obvio que vas a tener un aumento en la circulación.

Al ver eso algunos supondrán que pueden salir. Vimos casamientos clandestinos, asados. Un colega que es parte del grupo de asesores me contó que recibió tres invitaciones para asados que rechazó. Es cierto que hay una cuota de clandestinidad, pero el aumento por las actividades que se abren es absolutamente lógico.

Noticias: Algunos impulsan la estrategia de la inmunidad del rebaño, mientras que otros explican que en Suecia esto no dio resultado y se inmunizó un número muy bajo de la población. ¿Qué pasa con esta alternativa?

Cahn: Los números que hay son imperfectos. Una posibilidad para entender qué pasó en Italia o en España, donde está bajando la curva, es que probablemente haya una saturación de personas susceptibles. Es decir, que mucha gente se haya infectado. Sin embargo, cuando los españoles hicieron el estudio de seroprevalencia, solo el 5% dio positivo.

Entonces, o hay algo que realmente desconocemos, un fenómeno inmunológico que no se expresa a través de los anticuerpos. O bien, las pruebas de anticuerpos son muy pocos sensibles y son muchos más los que tienen anticuerpos pero no los podemos detectar.

Noticias: ¿No sabemos, entonces, si lo de Suecia, por ejemplo, fue un éxito o no?

Cahn: Momento. Hay que mirar las cifras de muertes por millón de habitantes. Cuando comparás fallecidos con Noruega tiene una diferencia que es brutal. Noruega hizo cuarentena y Suecia no y eso es independiente de la inmunidad del rebaño.

Yo no soy creyente, pero si tuviera que rezar pediría para que exista la inmunidad del rebaño. Porque eso significaría que se puede saturar a la población en un determinado momento y se acabó el problema. Pero, la verdad, no hay evidencia concreta de que la inmunidad del rebaño existe y, si existe, no sabemos cuánto tiempo va a durar.

Noticias: ¿Cómo siguen los próximos meses?

Cahn: Voy a repetir una frase del Ministro de Salud de Alemania: “Hay que buscar tanta normalidad como sea posible, con tanta protección como sea necesaria”. Todos queremos regresar a la normalidad lo antes posible, lo digo también en términos personales. Pero lo último que va a ocurrir es que podamos jugar al fútbol o volver a la cancha. Soy plateista de San Lorenzo y me encantaría poder ver a mi club, pero sé que no va a pasar pronto. A lo sumo, veré un partido dentro de un par de meses.

Nadie se beneficia con la cuarentena. Me parece que acá se está buscando un motivo político para la cuarentena. Tampoco Argentina inventó nada. Salvo Estados Unidos y Brasil, el resto del planeta se divide entre los que hicieron cuarentenas más o menos administradas. Y, además, están aquellos países que tuvieron que cambiar de opinión como Inglaterra o Chile, que tuvo que pagar el precio de haber sobrepasado su capacidad de atención médica.

Tenemos que ser cuidadosos porque si mandamos mensajes mixtos y la gente empieza a salir, estamos en problemas. Se instala “la cuarentena más larga del mundo”, se prende la televisión y uno escucha “estoy harto de la cuarentena”. Sí. Yo estoy harto de la cuarentena, pero decime cuál es la alternativa.

En el pensamiento de alguna gente aparece esa idea de “total, los que se van a morir son los más pobres”. Y en eso también se equivocan. Se van a morir mucho los más pobres pero vamos a tener víctimas en todos los sectores sociales.