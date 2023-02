Puentes de Luz: un camino a la independencia para personas con discapacidad

Nacemos como seres absolutamente dependientes. A medida que vamos creciendo, el principal objetivo del ser humano es desarrollarse para romper esos lazos y poder desenvolverse en la vida de manera independiente. Este camino parece una obviedad, pero cuando una persona sufre una discapacidad, ese objetivo se vuelve más difícil de lograr, sobre todo en una sociedad donde aún está arraigada la discriminación para personas con capacidades diferentes.

En ese contexto, las ONG brindan un gran aporte y cubren la presencia del Estado sus falencias. Pero, ¿qué pasa cuando quiénes tiene la obligación de ayudar a los que más lo necesitan terminan generando una traba mayor al trabajo de particulares que sólo pretenden brindar un mayor apoyo a personas con discapacidad? Y lo que es peor, cuando el Estado trata a estas ONG's como si se tratara de empresas privadas? Es el caso de Puentes de Luz y de muchas organizaciones no gubernamentales de la Argentina.

¿Qué es Puentes de Luz?

Puentes de Luz es una organización civil sin fines de lucro, creada en 2006 por un grupo de padres de personas con discapacidad de San Martín de los Andes (y alrededores), que decidieron aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de sus hijos y de otros en similar situación. Desde entonces, trabaja duro para darle una oportunidad a todas las personas con capacidades diferentes que se acerquen al lugar. Su principal objetivo: lograr que todos puedan valerse por sus propios medios y de manera completamente autónoma.

Para lograr la autonomía hacen falta desarrollas tres aspectos: educación, trabajo y alimentación. Teniendo en cuenta esto, los mentores de la ONG comenzaron a volcar estos aspectos en su Centro de Día, al que los asistentes aprenden todo lo necesario para subsistir sin depender de nadie. Y también trabajan con los familiares, ya que su comprensión entendimiento y apoyo a los jóvenes es fundamental para el avance de estos.

En el Centro de Día, los jóvenes aprenden principalmente desde la convivencia y las manualidades, por eso es que uno de los principales objetivos está enfocado en la cocina, ya que aprenden mientras preparan todo lo que allí se consume, ya sea en el almuerzo o en las meriendas. Pero nada es fácil cuando los recursos son escasos y los gastos crecen a medida que el proyecto llega a más y más chicos y chicas con discapacidad. Y en esa idea de generar más ingresos es que nació Sabor Natural, un proyecto que une todos los aspectos de la auto sustentabilidad de los asistentes como de la ONG. Pero en la Argentina anda es tan fácil.

¿En qué consiste Sabor Natural?

La huerta siempre fue uno de los principales objetivos de trabajo. Allí los chicos aprenden a tratar la tierra, a plantar sus propios frutos y hortalizas; y a cosecharlas para luego realizar diferentes elaboraciones y así aprender a cocinarse ellos mismos y a comer bien y sano. Aunque también tienen algunos animales como ovejas, un chivo, gallinas y algunos conejos, que tanto aportan a la interacción de personas con discapacidad.

Fue por medio de las plantaciones que surgió la idea de producir mermeladas para vender. Pero entonces nació otra encrucijada: ¿cómo hacer un producto diferente en un mercado sobrecargado de ofertas de cientos de mega industrias? Y eh aquí donde Sabor Natural marca la diferencia.

¿Se imaginan combinar sabores como la pera y la lavanda o el tomate y la frambuesa? Seguramente ahora que los leen en sus mentes los suena raro, pero los chicos de Puentes de Luz no solo lo probaron sino que se convirtieron en un producto estrella de San Martín de los Andes porque lograron combinaciones inimaginables que, además son realmente increíbles. “Genial, tenemos un gran producto para vender que nos va a ayudar a cubrir los gastos del hogar”, seguramente pensaron en la ONG al probar sus combinaciones. Pero fue entonces cuando surgió otro inconveniente.

Lo que el Estado no da…

Puentes de Luz cuenta con el apoyo de gran parte de la comunidad de San Martín de los Andes y el de famosos cocineros que cada año participan del Chefs & Foodies en el que enseñan a cocinar comida sana con productos de la huerta de Puentes de Luz y en el que se recaudan fondos para la ONG que si bien son muy valiosos, no son suficientes para sostener la infraestructura y el personal profesional y voluntario que hoy trabaja en el lugar.

Con Sabor Natural la idea era cubrir las falencias económicas para poder seguir creciendo y avanzar más rápido con proyectos tan importantes como el de la construcción de viviendas para que los jóvenes con discapacidad comiencen a dar ese gran paso de la visa independiente. Pero cuando alguien comercializa algo tiene la obligación de pagar todos los impuestos correspondientes. Y no importa si es una multinacional o una ONG sin fines de lucro. O sea, jueces que ganan millones de pesos no pagan ganancias pero las organizaciones sin fines de lucro que comercializan algo para compensar el aporte que no les hace el Estado deben aportar casi el 50% de lo que facturen. Quizá sería interesante que algún político generara un mecanismo para, al menos, reducir esas retenciones como un aporte a personas que hacen el trabajo que el Estado no hace. Pero, por el momento, la realidad es otra.

¿Cómo colaborar con el trabajo de Puente de Luz?

Cualquier persona que esté por San Martín de los Andes puede acercarse a los establecimientos de Puente de Luz (Calle sin nombre N° 95, Chacra 2) donde Luis Rodríguez, director ejecutivo de la ONG, y su equipo, los recibirá con mucha cordialidad y les hará conocer el lugar, las plantaciones y las personas con las que trabajan. Y, allí mismo, podrán comprar los maravillosos productos de Sabor Natural como las mermeladas de pera y lavanda, frambuesa y pimienta rosa y mosqueta y chía, entre otras. O también sus reconocidos blend de especias.

En el Aeropuerto Chapelco hay un local también e, incluso, pueden comprarse productos desde la web de Sabor Natural Puentes de Luz. Pero esa no es la única manera, ya que si bien todo aporte es siempre valioso, también se pueden hacer donaciones a través de la página oficial de Puentes de Luz. Y si eres propietario de una Pyme (o Multinacional) que desee colaborar ya sea con insumos, maquinaria o materiales también pueden contactarse directamente por mail ([email protected]) o teléfono +54 02972-420-242. Porque entre todos podemos hacer que la vida de quienes más lo necesiten sea la que corresponde.