Quiénes son los gurúes juniors de las finanzas

En los últimos años, una horda de influencers financieros de entre 18 y 30 años invadieron las redes sociales con un mensaje contundente: “volverse millonarios invirtiendo dinero y vinculándose con billonarios”.

Conceptos como “Appoinment Setter”, “Glow” y “Trading” se volvieron comunes con la esperanza de convertir a jóvenes sin un norte en millonarios capaces de facturar más de 50 mil dólares por mes.

Ellos, entre los que se destacan Ramiro Cubría y Agustín Nievas, realizan sus videos desde lujosos departamentos en Miami, Nueva York o Dubai, promoviendo un estilo de vida como el del "Lobo de Wall Street", de yate y joyas por el simple hecho de invertir en cripotomonedas o en diferentes mercados de valores. Otros, los menos ostentosos, como Ariel Mamani, realizan sus videos desde oficinas impersonales, que, aunque más serias y formales, también carecen de veracidad y certeza.

NOTICIAS habló con el especialista en planificación financiera, Mariano Otalora, para que avale o desmitifique este nuevo perfil de empresario. “No es imposible acceder a esas cifras que proponen. Pero no es proyectable para todos. Obviamente tiene un alto porcentaje de cazabobos, que no significa que alguno pueda hacer esa diferencia si cumple con las indicaciones que le platean de compra y venta de activos”.

Casos

Matías Molina en su cuenta de Instagram se define como abogado corporativo que perdió años en empleos tradicionales hasta que descubrió un negocio que le habilita 7 cifras en un año. Él promueve su “Club de negocios”, donde por una membresía de 288 dólares por año ofrece cursos para hacerse millonario en un mes. Todo bajo una estética altanera y todopoderosa que encuentra su quiebre en los comentarios que dejan los seguidores, entre desopilantes y de denuncia, vinculándolo al fraude piramidal, como en los años 2000 hiciera Bernard Madoff, legendario estafador norteamericano.



“Que chicos de 18 años adquieran conocimientos financieros es positivo. Lo que no dicen es que toda inversión tiene un mismo porcentaje de ganancia que de pérdida. Entonces no es lo mismo invertir el 5 por ciento que el 80 por ciento de un patrimonio. Y hay que saber cuándo invertir. El resto es venta de cursos y charlas que nada tiene que ver con invertir en criptomonedas o en Bolsa. En definitiva, ofrecen una expectativa de éxito que no siempre se concreta”, concluye Otalora.