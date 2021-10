Repensar la enseñanza: 3° Foro de Líderes de Educación

En medio de un caldeado escenario político y en un año de elecciones legislativas, el martes 21 de septiembre se llevó adelante el 3º Foro de Líderes por la Educación que organiza el Grupo Perfil en colaboración con la UBA. Se trató de una jornada en la que especialistas, ministros, académicos y estudiantes debatieron sobre el futuro de la enseñanza y la incorporación de la tecnología en las aulas. El cierre estuvo a cargo del nuevo ministro de Educación, Jaime Perczyk. Fue transmitido en vivo desde el Centro Cultural Kirchner.

La bienvenida del evento la realizó el director de Perfil Educación, Rodrigo Lloret, acompañado por dos mujeres referentes en temas educativos, María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la UBA, y Olga Isaza, representante adjunta de UNICEF Argentina. Los tres celebraron la “relevancia” de realizar una convocatoria que ponga sobre la mesa asuntos que tienen que ver con lo que pasa dentro de las aulas y cómo afecta el contexto pandémico. Finalmente la posta fue pasada a Lidia Brito, directora regional de UNESCO que abrió oficialmente el Foro con una clase magistral donde remarcó: “Un objetivo esencial es asegurar la educación que se vio en riesgo, la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Las repercusiones del virus son injustas”.

Académicos. Teresa Lugo, directora del Centro en Políticas Públicas en Educación, Comunicación y Tecnologías en Universidad Nacional de Quilmes, fue quien coordinó un panel especial donde investigadores manifestaron las inquietudes que hoy enfrentan docentes y alumnos. Estaba integrado por Cora Steinberg, especialista de Educación en UNICEF, Melina Furman, profesora asociada de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, Pedro Núñez, director del Doctorado en Ciencias Sociales de FLACSO, Néstor López, consultor para la CEPAL en temas de Adolescencia y Educación, y Silvia Andreoli, directora del Centro de Innovaciones en Tecnología y Pedagogía (Citep) de la UBA.

Política. Luego fue el turno de los ministros de Educación. Estuvieron presentes Soledad Acuña, por la Ciudad de Buenos Aires; Isolda Calsina, de Jujuy; Felipe de los Ríos, por San Juan; y José Thomas, director general de Escuelas de Mendoza. Cada uno contó en primera persona la situación de la provincia que representan y qué espera en el futuro. “De esta crisis se pueden sacar muchas oportunidades de seguir mejorando la educación", dijo Acuña.

Compromiso. Este año, el Foro abrió dos mesas en donde las principales empresas remarcaron que cada año trabajan en promover la importancia de la formación escolar como pilar para conseguir empleos. Fueron representadas por importantes directivos de Coca Cola, DirecTV Latinoamérica y Enel Argentina. Por otra parte, la informática fue el tópico central de la jornada y para eso el evento contó con la participación de Néstor Nocetti, de Globant, Hernán Muhafara, gerente de Intel y también Sebastián Fischer, de Positivo BGH.

Reconocimiento. Uno de los momentos más especiales del evento fue cuando las docentes finalistas del “Global Teacher Prize”, también conocido como el “Nobel de la Educación”, Ana María Stelman y Gisela Gómez debatieron sobre el rol de los profesionales en el marco de la pandemia, y los desafíos principales a la hora de dar clases en la virtualidad. “Es mentira que los docentes no quieran trabajar”, remarcaron.

Final. Como cada año desde 2019, el cierre estuvo a cargo de Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina, Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires, y Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, que contaron con la presentación oficial de nuevo ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk quien celebró el espacio. “A veces decimos que los chicos no pudieron aprender y hay que hacer la formulación completa, no pudimos enseñarles. Soy optimista, me parece esencial que discutamos, que instalemos el debate. Tenemos que construir la normalidad en las escuelas”, culminó Perczyk.

por Pamela Vargas