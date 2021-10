VIDEO: Una fiscal de género discriminó a una testigo por su aspecto físico

La fiscal de género sujeta un par de hojas y concluye con su alegato: “Voy a apelar al sentido común. ¿Ustedes la vieron a Galván? Con todo el respeto que me merece”, dice en alusión al aspecto físico de una testigo de la causa que tramitaba en los tribunales de Santa Fe. El argumento sonó demasiado extraño.

El video que se viralizó ahora, pero que data del 2020, muestra a la Fiscal de Delitos contra la integridad sexual de Santa Fe, Alejandra del Río Ayala, haciendo un alegato en una causa de acoso sexual por la cual fueron condenados los dos acusados.

Pero más allá de la gravedad del caso que se investigaba, lo que llamó la atención fue el fundamento que usó la abogada para descartar una versión que los defensores imponían sobre una testigo: “¿Ustedes la vieron a Galván?”, le pregunta al juez y a los presentes en la audiencia. Y continúa: “Dos hombres peleándose por Galván. Es insólito esto”. Luego, compara a la mujer con la pareja de otro de los protagonistas del caso: “¿Dónde se acreditó que Manzotti haya querido seducir a Galván? Manzotti, que tiene una mujer joven, esbelta, que todos vieron en esta sala”, concluye Del Río Ayala.

Minutos después, en la misma audiencia, uno de los abogados defensores le contesta a la fiscal de género: “Menos mal que la apreciación la hizo la fiscalía, porque si la hubiéramos hecho los defensores seríamos machistas, descalificadores”, le retrucó el doctor César Rojas.

A más de un año de la condena a 14 años de los dos acusados, las imágenes sobre la apreciación de la fiscal tomaron conocimiento público a través de la cuenta de Facebook de un abogado que no había tomado participación en el caso. En este artículo no se hace referencia a la causa investigada en esa ocasión a fin de no revictimizar a la víctima del hecho.

Desde la fiscalía aseguraron que el video está sacado de contexto, con animosidad de parte de ese abogado que lo publicó en sus redes. Que Del Río Ayala no quiso discriminar a la testigo, sino lograr que el juez pudiese entender su argumento: “Una de las virtudes de nuestro sistema judicial es el principio de inmediatez: el magistrado ve y escucha el contexto”, explica una fuente judicial. Por eso, asegura, la fiscal de género usó esas palabras.

En diálogo con la radio LT10, Universidad de Santa Fe, el abogado defensor Rojas manifestó su preocupación por los dichos de la fiscal que preside la unidad de género. "Compara a una testigo, propuesta por la misma Fiscalía, la denigra y descalifica por su apariencia física, la compara físicamente con otra testigo que había sido y es pareja de uno de los imputados en la causa", afirmó en la entrevista.

Luego, concluyó: “Lo más lamentable es que dice que apela al sentido común, hace una salvedad, pero sin lugar a dudas sus manifestaciones no han sido respetuosas”.