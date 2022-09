Toma de colegios: La insólita justificación de una madre en el programa de Tenembaum

Las tomas de colegios continúan dando que hablar. En el programa “Y ahora quién podrá ayudarnos?” (Radio Con Vos) Ernesto Tenembaun contrastó el testimonio de dos madres de alumnos: una de ellas a favor y otra en contra. María Pérez, madre que apoya las medidas realizadas en el Lengüitas, cargó contra las pasantías que el gobierno de la Ciudad dispuso como obligatorias para los alumnos, las “Actividades de Aproximación al mundo del trabajo” (ACAP).

“Mi hija se hace las uñas esculpidas, ¿sabés por qué? Porque en casa no hay necesidades para que mi hija tenga que lavar los platos, entonces no va ir a lavarlos al (Hotel) Marriot. (...) Mi hija no hace las camas en casa, no va a ir de mucama al Marriot. ¿Qué enseñanza es esa? Lo primero que le tenés que enseñar a un chico es que tiene derechos, a cobrar, a protestar, ¿Qué están enseñando, ¿a ser mucama?”, se quejó Pérez, quien aclaró que no ve nada malo en lavar platos en sí, si no en la situación de su hija y los alumnos . Además, dijo que las alumnas, “son abusadas por los clientes” en el hotel durante sus pasantías.

El audio completo de la entrevista de Tenembaum a ambas madres:

Así mismo, Pérez defendió las medidas alegando que las tomas “no son delito”, ya que hay un protocolo formal para las mismas, y denunció que los chicos pasan frío en el colegio porque “la caldera no funciona”. También respaldó los principales reclamos de las tomas: además de cuestionar las pasantías, los alumnos se quejan por la calidad de las viandas escolares y el mal mantenimiento de los establecimientos.

En contra de las tomas estaba Paola Galgani, madre de Constanza (16), alumna del Lengüitas, quien manifestó que su hija se opuso a las tomas y que incluso salió en una nota de Clarín, manifestando que no ve los problemas que el resto de sus compañeros dicen padecer, ya que en el colegio sus compañeros “no pasan hambre”.

La madre afirmó que su hija recibió hostigamientos por manifestar una postura contraria a las tomas. “Mi hija es una persona sumamente solidaria, comprometida con un montón de cosas. Le dijeron que a ella ‘no le importa nada’”, explicó Galgani.

Pérez replicó que “no cree que haya tales hostigamientos” a quienes se pronuncian en contra de las tomas. Y cuando Tenembaum le cuestionó que es “difícil imaginarse un alumno del Lengüitas con desnutrición”, Pérez se enojó: “No voy a defender que los chicos tengan que ser pobres para reclamar. Como te dije antes, en el Mariano Acosta la caldera no funciona y los chicos tienen frío, ¿a vos te gusta hablar con frío? A ellos no les gusta estudiar con frío”, sentenció.

por R.N.