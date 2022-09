Selena Gómez, Hailey y Justin Bieber, el triángulo amoroso que hace ruido en las redes

El miércoles 27, la esposa de Justin Bieber, Hailey, participará del podcast “Call her daddy” y en redes ya hay expectativas, ya que, según mostraron en un pequeño adelanto, hablará sobre la controversia entre ella y Selena Gómez, ex pareja de su marido. Este triángulo amoroso es tema de conflicto desde hace tiempo, incluyendo la supuesta enemistad entre ambas.

“¿Alguna vez estuviste con Justin de manera romántica al mismo tiempo que Gómez?”, preguntó la conductora, Alex Cooper. “Esto es una locura. Literalmente nunca he hablado sobre esto. Nunca. Mucho del odio que he recibido es porque creen que ‘Oh, te lo robaste’. Pero la gente debería saber la verdad, porque hay una verdad”, respondió Hailey sin llegar a revelar la verdad aún.

THIS WEDNESDAY 9/28 Hailey Bieber opens up about the public-generated controversy between her and her husband's ex. Hailey makes it clear she wants to discuss this one time and one time only…on Call Her Daddy. pic.twitter.com/TXuc5WuXBg