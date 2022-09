Restaurantes porteños favoritos de las celebrities internacionales

Buenos Aires ya no es solo tango y San Telmo. El circuito turístico pensado para los extranjeros es cada vez más amplio y suma barrios, propuestas gastronómicas y culturales. Los productores, los dueños de restaurantes y los relacionistas públicos de los hoteles lo saben y cada mes suman un nuevo lugar a la lista de los “must”. Sucede que, en el año de los shows internacionales y de los megaestrenos, llevar a una estrella a algún sitio de este nuevo corredor es una estrategia más que eficaz. La nueva experiencia porteña combina lujo con tradición.

Desde que comenzó el año, Buenos Aires fue el destino de celebridades del mundo del cine y de la música. Con el fin de las restricciones por la pandemia regresaron los recitales y las giras de actores para presentar nuevos trabajos. En el tiempo libre, los artistas quieren salir a recorrer. Sin embargo, a todos no les gusta lo mismo. Por eso, alrededor de ellos se monta un operativo que les organizan itinerarios ajustados a sus requisitos.

Los que tienen más dificultades son los que sueñan con poder ser un turista ignoto. A pesar de los esfuerzos de sus representantes de organizar salidas anónimas, siempre alguien los reconoce, les saca una foto y la sube a redes. Es lo que le acaba de pasar, por ejemplo, a Benedict Cumberbatch, el protagonista de “Sherlock”.

El actor británico llegó a la Argentina para acompañar a su esposa, la directora de teatro Sophie Hunter, quien estrenará dos óperas en el Teatro Colón. Salió a pasear por Plaza Armenia camuflado con sombrero y gorro, pero no logró pasar desapercibido.

En otra vereda están aquellos que disfrutan de la exposición como Dua Lipa, Rosalía o Matt Damon, tres de las celebrities internacionales que recorrieron restaurantes y paseos turísticos porteños rodeados de un séquito de fans. Lejos de querer esconderse, se sacaron fotos y conversaron con todos los que se acercaron.

Los elegidos

El Preferido entró en el radar de muchos argentinos cuando vieron salir de ahí a Rosalía y Dua Lipa. Sin embargo, el dueño de este típico bodegón porteño, Pablo Rivero, está acostumbrado a recibir personalidades y ya sabe cómo lidiar con la situación. Sucede que él también es el propietario de la emblemática parrilla Don Julio, el lugar que suelen elegir artistas, políticos y empresarios y donde hace pocos días también cenó Matt Dammon.

“Encuentran algo que es difícil de encontrar: intimidad”, contó Rivero a NOTICIAS. En sus dos locales, la regla es respetar la decisión del artista. “Trabajamos mucho para que no haya filtraciones a la prensa. La idea es que la personalidad pase un momento siendo uno más. Ellos decidirán si se quieren exponer o no, pero no sale de nosotros”, agregó.

La gran mayoría de los artistas eligieron el Four Seasons para hospedarse. Entre la lista de huéspedes de este año estuvieron los músicos de Green Day, Demi Lovato y Dua Lipa, entre otros. No se filtran todos los nombres y opera la misma regla que en los restaurantes: “Si el personaje quiere decir que está acá, es su decisión, pero nosotros no podemos decir nada”, contaron desde el hotel.

Desde el hotel explican que lograron combinar dos cosas fundamentales y por eso los elijen: el servicio tradicional de un hotel cinco estrellas con diversión y ofertas típicas de un hotel boutique. En sus instalaciones tienen dos opciones gastronómicas: “Elena”, que se hizo famoso por ser el único restaurante de un hotel incluido en los Latin America's 50 Best Restaurants, y “Nuestro Secreto Restaurante”, una parrilla gourmet en la que comieron personajes como Robert de Niro o Rod Stewart. “Si no quieren salir del hotel, bajan las escaleras y pueden probar la carne argentina, las empanadas o la provoleta de cabra”, explican.

A medida

Sin embargo, para aquellos que quieren salir, el área de Conserjería les ofrece una lista de opciones. “Les damos alternativas según el perfil de cada uno y lo que le guste hacer. Antes de que lleguen investigamos un poco sobre sus preferencias y no a todos les recomendamos los mismos sitios”, aseguraron.

Fuera del hotel, funciona muy bien “boca en boca”. Así lo sostiene el dueño de El Preferido y es la razón por la que Dua Lipa terminó en una pizzería palermitana, Napoletana, y Dammon en el bar notable “Las violetas”.

La liberaría El Ateneo fue uno de los espacios culturales más elegido por las estrellas que vinieron en en el 2022. De hecho, ahí fotografiaron a Rosalía y a Dua Lipa. “De ellas se supo. Pero lo cierto es que fueron casi todos… a veces se arman grandes operativos para que vayan sin que nadie los reconozca”, agregó una persona que colabora en el armado de itinerarios.

El Museo Malba se acaba de sumar a la lista de los “must” con su exposición de Frida Khalo. Si bien el museo siempre fue una referencia del arte porteño, la popularidad de la pintora mexicana, reconocida a nivel mundial, hace que cada vez más artistas quieran ir a visitarlo. Las recorridas, por ahora, lograron ser de incógnito.

La Boca y la feria de San Telmo, por supuesto, continúan formando parte del circuito turístico. Sin embargo, las salidas al aire libre sumaron otros puntos que -hasta hace no tanto- eran una opción solo pensada para los residentes argentinos. Rosalía, por ejemplo, recorrió el Jardín Japonés y publicó imágenes en las redes. “Cada vez más nos piden conocer otro tipo de lugares. Ahora sumamos, por ejemplo, pasar un día en una isla en el Tigre. Hace unos años quizás no era el lugar que se le hubiera propuesto a una estrella de hollywood, pero ahora el Delta es una excelente opción”, contó una fuente cercana a los famosos.