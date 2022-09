Yao Cabrera suma nuevas causas a su complicada situación judicial

La imagen pública del youtuber uruguayo Yao Cabrera comenzó a oscurecerse luego de que la Cámara Federal de San Martín confirmara su procesamiento, embargo millonario y elevación a juicio oral por el delito de “Trata de Personas con fines de Explotacion Sexual y Laboral y Reducción a la Servidumbre".

Pero a principios de este mes, se sumó otra causa en la que se lo acusa de "Corrupción de Menores, Pornografía Infantil y Violación". El Juzgado de Garantías N° 3 de Escobar a cargo del Juez Luciano Marino y de la fiscalía del Dr. Alejandro Irigoyen tomaron a su cargo las denuncias iniciadas por ex empleados, sobre los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y violación.

Las acciones contra Cabrera fueron iniciadas por estos ex colaboradores de las organizaciones creadas por el propio youtuber y el "Viral/Wifi Team". Y debido a su complicada situación judicial, tiene prohibido salir del país, medida que lo dejó afuera de la promocionada pelea contra Marcos "Chino" Maidana en Dubai.

Las causas contra el influencer comenzaron en octubre de 2020, cuando el manager de medios Jorge Zonzini denunció al youtuber en el Juzgado Federal de Campana. Luego se sumaron las querellas penales de los exempleados de "Viral/Wifi Team", Giovanna De Mitole (diseñadora gráfica), Mariano Fernández (influencer) y Joaquín Apesteguia (editor) quienes trabajaron con Cabrera.

Todos ellos presentaron evidencias sobre los sistemas de multiestafas a niños, abusos sexuales, corrupción y facilitación de la prostitución. Así lo comunicó Zonzini en un tuit:

"YAO CABRERA: TRAS IR A JUICIO POR TRATA DE PERSONAS, AHORA, UN NUEVO JUZGADO LE IMPUTÓ CORRUPCIÓN DE MENORES, PORNOGRAFÍA INFANTIL Y VIOLACIÓN".

Es el Juzgado de Garantías N° 3 a cargo del Juez Luciano Marino. Fiscalía Dr. Alejandro Irigoyen.#ConLosNiñosNo

Al inicio de las denuncias, entre 2019 y 2020, Giovanna De Mitole, ex diseñadora de Cabrera, había declarado que el influencer la “redujo a la servidumbre” bajo las condiciones de “darle un lugar donde vivir y comer”.“Yo fui una esclava en la ‘Mansión Wifi’ y Yao era quien daba las órdenes de todo lo que pasaba ahí”, contaba a principios de este año, Giovanna De Mitole a NOTICIAS.

“Le pasé mi currículum y al otro día me pasaron a buscar por Constitución en auto. Al principio iba, actuaba y volvía. Pero una vez les conté que tuve un problema con mi mamá y me dijeron que me podía quedar a vivir en la mansión”, había contado De Mitole. La mansión es la casa en un barrio privado de Escobar donde vivía todo el equipo de Cabrera y producía contenido.

El 8 de febrero, cuando el Juzgado Federal de Campana lo citó a indagatoria, el youtuber se negó a declarar, y su abogado, Alejandro Cipolla, alegó que todo se trataba de un “show mediático” montado por Zonzini.