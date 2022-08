Yao Cabrera: el youtuber irá a juicio por trata de personas

La Sala II, Secretaría Penal IV de la Cámara Federal de San Martin confirmó el procesamiento y embargo del youtuber uruguayo Marcos Ernesto Cabrera Rodriguez, conocido como Yao Cabrera, por "Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Laboral y Reducción a la Servidumbre", causa que ahora se eleva a Juicio Oral y Público.

La causa N° 10007/20 contra el influencer comenzó en octubre de 2020 tras la denuncia del manager Jorge Zonzini en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del Juez Adrián Gonzalez Charvay, por de delitos sexuales contra niños y adolescentes.

Al expediente se sumaron las querellas penales de los exempleados de la organización liderada por Cabrera "Viral/Wifi Team", Giovanna De Mitole y Joaquín Apesteguia, patrocinados por el abogado penalista Ramón Arigos, quienes presentaron pruebas sobre los sistemas de multiestafas a niños y otros delitos.

“Yo fui una esclava en la ‘Mansión Wifi’ y Yao era quien daba las órdenes de todo lo que pasaba ahí”, contaba a principios de este año, Giovanna De Mitole (22) a NOTICIAS. “Le pasé mi currículum y al otro día me pasaron a buscar por Constitución en auto. Al principio iba, actuaba y volvía. Pero una vez les conté que tuve un problema con mi mamá y me dijeron que me podía quedar a vivir en la mansión”, cuenta De Mitole. La mansión es la casa en un barrio privado de Escobar donde vivía todo el equipo y producía contenido.

La joven se había recibido como diseñadora gráfica hacía poco tiempo cuando, a fines de octubre del 2020, la contactaron a través de redes desde “Wifi team”, el nombre del equipo de trabajo que dirige Cabrera, y le ofrecieron trabajo. Al principio, tenía que editar videos y, eventualmente, sumar algunas apariciones.

“Las primeras dos semanas fueron ‘tranqui’. Después empecé a ver cosas que no tenía que ver. Me llevaron a fiestas de egresados y yo los vi estando con nenas. Escuché situaciones que no tenía que escuchar y ahí empezaron los problemas”, agregó De Mitole en su relato a NOTICIAS.

Cabrera, que tiene más de 8 millones de seguidores en YouTube, negó todas las acusaciones en su contra y su abogado, Alejandro Cipolla, apeló el procesamiento. Sin embargo, la parte denunciante también presentó entonces una apelación para exigir que la Justicia le impida al joven salir del país por temor a que se fugue.

“Pensamos que nuestros hijos están mirando un contenido divertido, pero cuando prestás atención, todo es de índole sexual”, advirtió Jorge Zonzini a NOTICIAS.

“En noviembre del año pasado me habló una de las chicas del equipo, que tenía 17 años, y me dijo que estaban haciendo vivos pornográficos y me ofreció sumarme”, contó De Mitole. Para ella, ese fue uno de los quiebres: “Ya me debían un montón de plata y encima ahora me invitaban a hacer esto, sabiendo que sus seguidores son todos chicos”, agregó.

Cabrera y sus discípulos tienen en sus espaldas otras seis causas penales acumuladas en el Juzgado Federal de Campana, y se otra en el Juzgado de Garantías de Benavidez tras la querella iniciada por Guillermo Salgado, un procurador atacado salvajemente por Cabrera y sus seguidores en su casa del Barrio San Marco de Escobar.

por R.N.