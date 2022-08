VIDEO: Santi Maratea dijo estar "desilucionado" de Milagro Sala

El influencer Santi Maratea opinó en sus historias de Instagram sobre Milagro Sala, luego de que su ex colaboradora, Mirta “Shakira” Guerrero, revelara información que comprometería a la ex dirigente social. El joven dijo estar “desilucionado” de Sala. "Milagro no me haga esto. Y antes de que me digan que soy macrista o recibo sobres, quiero que sepan que yo estuve en Plaza de Mayo para que liberen a Milagro Sala", aclaró. También se refirió a cómo fue que terminó en esa movilización .

Mirá el video de Santi Maratea sobre Milagro Sala:

Maratea recordó el momento en el que empatizó con Sala y también recriminó que se "pierda dinero" en hechos de corrupción. "Cada pasajero que iba con Milagro Sala a Italia a ver al Papa llevaba 10.000 dólares. ¿Dónde está esa plata? Nos vendría bárbaro", dijo el influencer. Fiel a su estilo, recurrió al humor cuando ironizó sobre el apodo de "Shakira". "Yo leo 'Shakira apuntó contra Milagro Sala'. Es como decir 'Alberto Fernández apuntó contra Miley Cyus'", bromeo.

Días antes, Shakira contó en el programa de Jorge Lanata que Sala “era un monstruo”, que era violenta, e incluso detalló cómo sería la dinómica con la que la dirigente se quedaba con dinero que debía utilizarse para obras de la organización social, y de cómo se lo fugaba al extranjero en los viajes que realizaba, entre los que el que Sala hizo a Roma para entrevistarse con el Papa Francisco.

Milagros Sala cumple condena por la causa “Pibes villeros”, en la que fue acusada de asociación ilícita con funcionarios provinciales y cooperativistas, además de los cargos de extorsión. La justicia jujeña le dictó una condena de 13 años de prisión.

por R.N.