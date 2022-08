VIDEOS: El escrache a Pablo Echarri, un revival de la protesta violenta

El escrache a figuras públicas pasó de ser un episodio aislado, a naturalizarse como una forma legítima para que un sector de la ciudadanía indignada, canalice su bronca. El actor Pablo Echarri sufrió el escrache más reciente a la salida del Multiteatro Comafi, donde protagoniza la obra “Art” junto a los actores Fernán Mirás y Mike Amigorena.

“Echarri, ahora que el dólar está a $ 300 la patria no está en peligro?”, lo increparon. El actor y reconocido militante kirchnerista retrucó: “la Patria empezó a estar en peligro hace unos años atrás”, en referencia al gobierno de Mauricio Macri. Explotaron los gritos y los empujones. “No van a poder caminar por la calle, vos y todos los kirchneristas”, le gritaron al actor. El hecho tuvo inmediata repercusión en Twitter.

Video del escrache a Pablo Echarri:

Y es que a la modalidad del escrache público se le suma ahora el factor redes: los escraches se filman con la intencionalidad de amplificar la confrontación. Escarnio público en versión 4.0: prácticamente todos los escraches circulan por Twitter, y se convierten en TT de inmediato. Una tendencia en ascenso, y un ascenso de la violencia.

Los casos más recientes.

Hace pocos días, el recientemente jurado ministro de Economía, Sergio Massa, fue escrachado en la provincia de Santa Fe mientras acompañaba al presidente Alberto Fernández en la reinauguración del servicio de tren que une Rosario con Cañada de Gómez. Una vecina filmó el video donde al principio parece querer saludar al político, y luego lo llama “chorro” y “delincuente”.

Video de escrache a Sergio Massa:

También días atrás, durante la asunción de Sergio Massa como Ministro, cuyo acto tuvo lugar en el Museo del Bicentenario muy cerca de la Casa Rosada, el periodista de TN Daniel Malnatti intervino en defensa de Lautaro Maislín, periodista de C5N quien se encontraba cubriendo el acto cuando un grupo de manifestantes anti kirchneristas lo agredió. Malnatti, que se convertiría luego en tendencia por esto y por retar a un agresor que lloraba luego con impotencia por el hambre de su familia, se expresó en su cuenta de Twitter.

No podemos tolerar la violencia como si fuese un dato menor. La violencia no es el camino y al final siempre vuelve.Pero también hay que hacer un esfuerzo para entender de dónde viene esa energía tan destructiva.Por eso hablé con César. Abrazo a todos 🙌 — Daniel Malnatti (@danimalna) August 4, 2022

En el año 2017 fue el propio Malnatti quien vivió un escrache en el mismo lugar, pero a manos de un manifestante kirchnerista, el cual lo siguió varios metros gritando “¡un mentiroso acá, uno que envenena a la gente, aguante Cristina!".

También el dirigente social Juan Grabois sufrió un escrache durante la asunción de Sergio Massa. Un grupo de personas comenzó a seguir al dirigente, filmándolo y gritándole cosas como “¡Andate a Cuba!”.

Video del escrache a Juan Grabois:

Y el ex Ministro de Salud Ginés González García sufrió un escrache reciente, cuando fue increpado a la salida de un vuelo que había aterrizado en Ezeiza. “Te robaste las vacunas de los argentinos”, le gritó una pasajera, a propósito de la vacunación discrecional conocida como “Vacunatorio Vip”. Al registrar que lo estaban increpando, el ex ministro intento apagarle el celular a la pasajera de un manotazo. No lo logró, y su reacción quedó grabada.

Video del escrache a GInés González:

El empresario de la carne Alberto Samid también pasó un incómodo momento, en 2021, mientras se encontraba en un bar de Ramos Mejía, a pesar de tener prisión domiciliaria por evasión de impuestos. Al irse incrementando el tono de las protestas, Samid y las otras dos personas que lo acompañaban tuvieron que abandonar el lugar.

Video del escrache a Samid:

El día 3 de agosto, la referente del PRO Patricia Bullrich fue abordada en La Matanza por un grupo de personas que sostenían carteles con los mensajes “No al cierre de la causa Santiago Maldonado”. En ese momento se estaban cumpliendo cinco años de la muerte del manifestante. Bullrich era Ministra de Seguridad cuando ocurrió el hecho, y su figura fue altamente cuestionada. “¡Andate borracha! ¡No tenés verguenza!”, le gritaron.

Video del escrache a Patricia Bullrich:



























por R.N.