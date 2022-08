Milagro Sala en la Tv Pública y la reacción opositora por “falta de objetividad”

Milagro Sala es tendencia en Twitter desde que el pasado domingo, el programa de El Trece, “PPT” (Periodismo Para Todos) de Jorge Lanata, puso al aire una entrevista que el conductor le realizó a la ex colaboradora de la líder de la Tupac Amaru, Mirta Guerrero, alias “Shakira”.

En esa charla, "Shakira" afirmaba que Milagro Sala “era un monstruo”, que era violenta, e incluso dio detalles de como se quedaba con dinero que debía utilizarse para obras de la organización social, y cómo se lo fugaba al extranjero en los viajes que realizaba, incluido uno a Roma para entrevistarse con el Papa Francisco.

Milagro Sala fue invitada al programa “Desiguales”, de la Televisión Pública, donde realizó su descargo. Pero lo que causó indignación en varios referentes de la oposición, fue el tono de la entrevista en el programa que conducen Pablo Caruso y Lucila Trujillo, a quienes calificaron de tendenciosos y “faltos de objetividad”.

El zócalo del programa anunciaba “la sugestiva reaparición de Shakira Guerrero”, y la conductora, Lucila “Luli” Trujillo, decía: “qué particular que en la Argentina se aplaude a un gobernador (Ndr: por Gerardo Morales) por meter preso a alguien. Yo siempre entendí que el que mete preso o no a alguien es un juez o una jueza. El poder Judicial, no el ejecutivo de una provincia. Pero quizás es una equivocación mía”, opinó.

Luego Trujillo le preguntó a Sala por qué creía que Morales “la odiaba tanto”. Y respecto a las acusaciones de su ex colaboradora, Sala declaró que “lamentablemente, Shakira, por necesidad o no sé por qué, entró en esa”, y dijo que es víctima del "apriete" de Gerardo Morales.

Cristian Larsen, director de Radio y Televisión Argentina S.E. por la oposición, cuestionó al canal público por su “falta de objetividad”; y distintos referentes de la Juntos por el Cambio salieron a quejarse de lo mismo en la red del pajarito.

No faltaron las comparaciones con "678", el programa que fue un ícono de la TV Pública en tiempos de Nestor y Cristina Kirchner, y objeto de debate debido a su tono marcadamente oficialista, y sus informes habitualmente críticos con referentes de la oposición.

Cómo Director de la @TVPublica en representación del Pro insto a las actuales autoridades a adecuar la programación del canal a la de un medio público objetivo e independiente del poder político de turno. https://t.co/FH63NOvMVR — Cristian Larsen (@CristianGLarsen) August 16, 2022

Milagros Sala cumple condena por la causa “Pibes villeros”, en la que fue acusada de asociación ilícita con funcionarios provinciales y cooperativistas, además de los cargos de extorsión. La justicia jujeña le dictó una condena de 13 años de prisión.

La @TV_Publica perdió todo recato,es un órgano de burda propaganda oficialista.

Escandalosa defensa de la condenada y violenta Milagro Sala realiza el programa #Desiguales que es el nuevo 678. No existe la mínima objetividad.

Lufrano deberá dar explicaciones en el Congreso. https://t.co/E0q0kK3WR7 — Hernán Lombardi (@herlombardi) August 16, 2022

Todo mi apoyo a @JonatanViale, Jorge Lanata, @alfleuco, @majulluis y @edufeiok. Está claro que el odio lo provoca el kirchnerismo para intentar ocultar sus delitos. Las amenazas de los violentos hacia los periodistas son amenazas a todos los argentinos. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 16, 2022

El mismo kirchnerismo que destinó tres gobiernos a la corrupción, hoy destina su cuarta gestión a la impunidad. Milagro Sala y todos los que manipularon a los pobres y estafaron a los argentinos deben estar condenados y presos. pic.twitter.com/iqttYMluVD — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) August 15, 2022

Milagro Sala es la Argentina que debemos dejar atrás: violencia, extorsión, mafia organizada, Estado paralelo y robo a los más pobres. Es el ejemplo de lo que nos impide crecer. Terminar con la violencia como forma de hacer política nos costó mucho esfuerzo en Jujuy, pero se pudo — Gerardo Morales (@GerardoMorales) August 15, 2022

80! si 80 viajes al exterior de Milagro Sala, con comitiva incluida, es una cifra obscena y bastaría por si sola para condenarla.

La degradación moral de un país comienza cuando normalizamos la corrupción perdiendo la capacidad de asombro sin escandalizarnos. pic.twitter.com/OlEMCfJJkI — Luis Petri (@luispetri) August 16, 2022

por R.N.