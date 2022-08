VIDEO | Así se conocieron Moria Casán y Pato Galmarini: en la cama

De las parejas famosas que hay en la esfera mediática actual, la de Moria Casán y el Pato Galmirini es una de las más resonantes de los últimos tiempos. Y tras el reciente casamiento de la pareja y el nombramiento de Sergio Massa, Moria se convierte en la suegra del actual ministro de Economía. De hecho, “Mamá Mo”, como la llaman cariñosamente en el entorno Massa-Galmarini, y el Pato se conocieron en "A la cama con Moria", programa que conducía la vedette en los 90.

MIrá el video de Moria y el Pato Galmarini:

“Hace 31 años hice el primer programa que farandulizó la política: A la cama con Moria”, remarcaba Moria en su respuesta a los rumores por su posible entrada a la programación de A24 para reemplazar a Viviana Canosa. La referencia que hacía “la One” era al programa ícono de los 90, que se transmitía por Canal 9, y en el que ella invitaba a políticos y deportistas a subirse a su cama, donde los esperaba con un sensual look y una botella de espumante, para revelar cosas de la vida íntima de los invitados. El ciclo fue emblema de la época de la "pizza con champagne", y mezclaba política y espectáculo. Fue así que Moria conoció a Galmarini, entonces secretario de Deportes de Carlos Menem, cuando participó del programa de la diva como invitado.

Te puede interesar: "El blooper de Cancillería y los cuestionamientos a Santiago Cafiero"

“¿Qué te parece estar en la cama conmigo?”, le preguntaba entonces Moria a Galmarini. “Es uno de los sueños que empiezo a cumplir”, contestó el "Pato" en modo galán. “¿Me tenés un poquito mi amor, porque tengo calor, no te molesta no?”, le decía Moria dándole su copa para poder sacarse la bata. “Al contrario, mamá”, contestaba Galmarini. “Me da gracia que me digas ‘mamá’. Me da un look maternal con vos. Vos si querés te podés sacar el saco, también Pato, cuando quieras”, retrucó Moria, divertida. Desde el primer momento, el coqueteo entre ambos fue más que evidante. Y hoy, años después, los convirtió en marido y mujer.

por R.N.