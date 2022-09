Citan a declarar a L-Gante por la pelea y amenazas en el Hilton

Otra vez L-Gante deberá padecer ante la Justicia, ya que fue citado a declarar por los hechos ocurridos a fines del año pasado, cuando el cantante terminó a las trompadas en un evento en el Hotel Hilton. La citación, llevada adelante por el fiscal Horacio Paulo Gaspani, es para mañana 21 de septiembre a las 16:00 horas.

El hecho que pone al cantante ante la Justicia inició el martes 21 de diciembre, cuando L-Gante asistió a un evento en el Hilton para acompañar el anuncio del duelo entre el boxeador Chino Maidana y el conflictivo influencer Yao Cabrera. Y el escándalo se desencadenó cuando el creador de “cumbia 420” se agarró a las trompadas con el representante de Cabrera, Christian Manzanelli, durante la conferencia de prensa.

Luego del caos, el mánager contó por qué se enfureció L.Gante: “Le pregunté por qué, si es tan humilde como dice, no me responde desde hace un año cuando le pregunto su puede grabar una canción con 'La Chabona' y darle una posibilidad”. Y a partir de ahÍ empezó la contienda.

La situación fue registrada en un video donde quedó filmada la reacción del cantante. “Tenés miedo, pu... ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, le gritó L-Gante a Manzanelli. Algunos de los allegados al cantante lograron contenerlo y lo sacaron del lugar, evitando que la pelea llegara a mayores.

“Rompió una copa y me la quiso clavar. Yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podían controlar”, agregó Manzanelli en ese momento.

Luego del episodio, trascendieron mensajes privados entre L-Gante y la Chabona donde hablaban sobre lo ocurrido. “Con vos la mejor, te respeto. Pero si ese "logi" es tan inteligente que aprenda a encarar los proyectos si quiere colaboraciones… porque queriendo apagar a los demás no se progresa”, le dijo L-Gante a la influencer. “Sos un gato y con vos todo mal, no tenés códigos y te pegaron dos gritos y saliste corriendo. Me paro de manos por mi representante”, retrucó La Chabona.

por R.N.