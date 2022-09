Qué se dijeron Ofelia Fernández y Santi Maratea

El domingo el influencer Santi Maratea y la diputada Ofelia Fernández participaron de la sección “Cónclave” del podcast “El Método Rebord”. Durante el programa ambos intercambiaron sus opiniones respecto a distintos temas, como el rol de la política en la sociedad, o el atentado a Cristina Kirchner. El programa tuvo varias réplicas en Twitter, y los fans de Maratea y Fernández calentaron el post debate.

El intento de magnicidio hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue uno de los disparadores. Tomás Rebord le preguntó al Santi Maratea qué pensaba sobre el “deber” de las figuras públicas de opinar y posicionarse sobre temas de agenda, sobre todo si se trata de agenda política.

Maratea cuestionó la idea de que una figura pública siempre deba dar su opinión. "Una vez que tocaste el tema, están viendo si te pasaste de lado. Cualquier cosa que es debatible o que pasó hace 3 minutos, te preguntan cómo va a ser tu opinión y si vas a estar en la misma línea con lo que uno dijo hace unos días”, dijo el influencer, e incluso puso de referencia al cantante Wos, el cual lanzó su tema “Canguro” para quejarse de la situación social. “¿Hay que pedirle a Wos un tema de “Canguro” pero ahora en contra de Alberto?”, se preguntó el influencer.

Maratea había condenado el atentado contra Cristina en sus redes, pero luego también expresó opiniones que generaron polémica: “Me da tristeza que en la Argentina cada vez menos gente puede acceder a la educación, la salud, la seguridad y un futuro, mientras está repleto de fanáticos que creen que el problema a resolver del país es una interna entre 6 políticos. Sigan con la grieta que vienen bien che”, apuntó el influencer, y luego pondero las colectas solidarias a las que se dedica, en contraste con, según él, la inacción de la política para solucionar problemas sociales.

“No tengo ganas de discutir con nadie, solo les recuerdo a los que critican mi trabajo o mi rol en la sociedad, que así, boludo como me ven, ya logré colectar más de mil millones de pesos, cada centavo invertido en la Argentina. ¿Ustedes? Agrandaron una grieta?”, había comentado el influencer, destacando la colecta que realizó a principios de año para los incendios en Corrientes. Sobre las críticas que le llovieron por sus opiniones, aclaró que no quiere “discutir con necios” y que "la política, que está manejada por los políticos, no va a cambiar nada”.

La diputada kirchnerista Ofelia Fernández le contestó a Maratea por su opinión sobre el rol del Estado en los incendios de Corrientes. Para ella, el logro de Maratea no demostraba la inacción de la política y tildó de reduccionista la discución entre el Estado el mercado para dirimir problemas sociales.

“Para nosotros o para el movimiento peronista, no es que es sólo mercado y Estado, y lo demás es antipolítica conservadora, mala y a la que hay que señalar y atacar", defendió la legisladora porteña. "Hay una cosa en el medio que es la organización comunitaria, que para nosotros es algo muy valioso y forma parte de nuestra historia", siguió.

"En definitiva, lo que pasó con la colecta en Corrientes es, para mí, una forma de organización comunitaria, moderna, incomprensible tal vez, para la propia impotencia para quienes vivimos en un tiempo en el que la fórmula de transformar la realidad en la que confiamos y apostamos no termina de dar respuestas ni resolver eso que la sociedad padece", expresó Ofelia Fernández.

La legisladora llamó a “confiar en la política como herramienta para cambiar la realidad”. También señaló que "está bueno que tengan la oportunidad de entender que también algunos queremos a una dirigenta política. La queremos, como si fuera nuestra amiga, nuestra mamá”, opinó.

"En tiempos de malestar, pensar que el sentido antipolítica es gente de ultraderecha o conservadora es no entender el tiempo que estás viviendo. Es lógica la respuesta antipolítica en un momento de crisis social y económica tan profunda", revalidó Ofelia Fernández y agregó: "Estamos en un tiempo de malestar porque hay problemas para conseguir trabajo o que el trabajo es precario o la vivienda es precaria, los grandes temas son guerra, inflación y deuda..., hay un clima de malestar general y hay poca perspectiva a futuro. Imaginarse el futuro es abrumador".