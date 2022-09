Rubén Darío Insúa trató de “cobarde” a Marcelo Tinelli

Rubén Insúa, entrenador de San Lorenzo, habló sobre su conflicto con el conductor y ex presidente del club Marcelo Tinelli. En una entrevista, el ex futbolista dijo que el conductor es un “cobarde”, y lo acusó de “tomar represalias” contra uno de sus hijos por un conflicto que entre ellos que viene de larga data.

El hecho ocurrió luego de la derrota de San Lorenzo contra River, donde discutió con algunos plateistas y explotó sin saber que lo estaban filmando: “Manga de hijos de puta, ¿por qué no putean a Tinelli que se robó todo?”, disparó Insúa. Rápidamente las declaraciones se hicieron virales, ocasionando que la Fiscalía Especialista en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires demandará a Insúa por “incitación a la violencia”, y que el propio Tinelli lo demandara por daños y perjuicios.

Sobre este último hecho, Insúa declaró que no le molestó que Tinelli haya tomado cartas en el asunto, además de aclarar que las declaraciones que se filtraron en el video son “opiniones privadas”. “Mis opiniones, cuando quiero que trasciendan públicamente, lo hago a través de los medios de comunicación", afirmó. Y se encargó de dejar en claro que no tiene “una buena opinión como individuo” sobre el conductor, evitando nombrarlo. “Estoy dispuesto a dirimir la cuestión de la manera en que quiera: en la Justicia o me puede decir la hora y el lugar”, desafió amenazante el entrenador.

Historia de un conflicto

Según Insúa, Tinelli habría dirimido sus problemas personales con él tomando represalias contra su hijo Robertino Insúa, quien en 2015 integró la Reserva, en el momento en que Tinelli era presidente del área de Fútbol Juvenil de San Lorenzo. Lo que todos esperaban era que el hijo de Insúa firmara su primer contrato, pero el jugador nunca llegó a Primera. Ruben Insúa está convencido de que se trató de una vendetta de Tinelli.

Pero la tensión entre ambos viene de mucho antes. En 2002, durante un amistoso entre Boedo y Deportivo Español donde ambas figuras coincidieron, Tinelli comenzó a hacer juegos con una pelota. Lo que parecía que iba a ser un momento ameno se enturbió cuando el conductor (ese momento sólo era un hincha famoso) quiso hacer un chiste e Insúa lo sacó de la cancha. Tinelli se fue muy enojado de ese encuentro.

También se cree que Insúa está dolido debido a que Tinelli, durante su gestión en el San Lorenzo nunca fue a buscarlo para que volviera al club como sí lo hizo con otros técnicos que no contaban con tanta trayectoria dentro del club.

por R.N.