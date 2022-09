Carlitos Balá y la dictadura: un detalle que empaña el recuerdo del ídolo

A pesar de que Carlitos Balá fue admirado y celebrado por muchos argentinos, muchos cuestionan sus trabajos durante la etapa de la Dictadura Militar. Por ejemplo, durante el Mundial 78, cuando la Junta Militar utilizó el fútbol para ocultar crímenes como la desaparición de personas, se lo pudo ver a Balá en una publicidad en la que dos niños encuentran un pasaporte de un alemán que viene al país a ver el mundial, y en vez de quedárselo deciden ir a la policía para devolverlo. “¿Hermoso ejemplo, verdad? Digno de ser imitado por todos (...) Hay que demostrarle al mundo como somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación, y no tiene que haber faltas de ortografía”, dice Balá mirando a cámara.

También se cuestionan varias películas de esa época en las que Balá participó como actor. Mucho del cual tiene un fuerte sentido propagandístico en favor de la Junta Militar y de las Fuerzas Armadas. Un claro ejemplo es filmó “Brigada en acción”(1977) donde se lo puede ver a Balá junto a Palito Ortega, quien interpreta a un agente de la Policía Federal que patrulla la ciudad a bordo de un Ford Falcon sin patente, acompañado de dos amigos agentes (uno de los cuales es el propio Balá). Los tres agentes deben ocuparse de crímenes sin resolver.

Otro a película que sirve como ejemplo es "Dos locos en el aire", también protagonizada por Palito Ortega y Balá. En ella, Balá interpreta a un soldado torpe pero “de buen corazón”. La trama de la película alterna humor y una historia romántica, con secuencias de prácticas de vuelo y exhibiciones militares, enalteciendo la imagen de la Dictadura. Fue filmada en las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde funcionaba en aquel entonces un lugar de detención clandestino.

Hace varios años, durante una entrevista, Jorgue Guinzburg le preguntó a Balá sobre por qué ya nadie lo llamaba para trabajar, y sugirió que tal vez era por sus actuaciones durante los años de la Dictadura. “Leí que decías que tal vez te están pasando una factura por haber trabajado en los años de El Proceso”, le dijo Guinzburg. “Eso no lo entiendo”, contestó Balá, “Mucha gente trabajó en la época de los militares. Yo no trabajé para los militares, yo trabajé para mi país”, dijo el humorista, y agregó: “Hice un papel cómico, yo no fui a hacer política. Fui contratado por alguien que me pagó e hice mi papel”.

por R.N.