VIDEO: Alejandro Fantino durísimo contra Mariano Closs y el "Pollo" Vignolo

Alejandro Fantino se distanció de sus colegas Mariano Closs y Sebastián Vignolo tras una pelea en 2020. Durante la emisión de “Neuramedia”, el nuevo programa que el periodista hace por Twitch, su compañera le preguntó qué haría si lo convocaran para viajar al Mundial de Qatar junto a sus colegas y Fantino se disparó: “le escupiría la cara a quien se lo proponga”.

Las caras de sorpresa se adueñaron de la mesa y Fantino explicó que esperó tener su propio espacio para hacer esas declaraciones para que ningún gerente lo llame a la oficina y le pida que baje el tono. "¿Sabés por qué le escupo la cara? Por el odio que me provocaría. Le escupo a la cara lo que siento”, soltó el conductor. Y agregó “Que nunca más nadie en el periodismo clásico como Mariano Closs me diga ‘esto es fútbol’.

El momento de los insultos de Fantino:

También dedicó unas palabras a Vignolo. Vignolo reveló en su programa una anécdota sobre sus años de estudiante. Al citar parte de la canción “Aurora” dijo “azululala” en vez de “azul un ala”. Esto, extrañamente, fue tomado por Fantino: “Quiero dejarlo aclarado antes de que salgan con los titulares ‘Fantino destrozó a Vignolo en la primera transmisión de Neura’. No, estoy hablando de la comunicación de Vignolo. Porque por ejemplo, hacer un chiste de que él no sabía la letra de "Aurora" y cantar ‘Azulala’ y tomarlo como una broma a mí no me parece que sea gracioso”.

La enemistad de Fantino con sus colegas viene desde 2020, luego de la transmisión del partido entre Boca e Inter, por la Copa Libertadores. Fantino dijo que el bajón futbolístico que Boca mostró ante Inter se debió en parte a que en la fecha en la que se jugó ese partido era el aniversario de la derrota de Boca ante River, motivo por el cual habían perdido la copa. Closs desestimó el análisis de Fantino diciendo que “él analizaba fútbol, no sensaciones”. “¿Qué tiene que ver la fecha?”, le retrucó entonces. “Tiene que ver -insistió Fantino- con algo inconsciente, Mariano. Tiene que ver con algo inconsciente que no está alojado en el yo, en el aquí, en el consciente”. Y la discusión escaló al punto de hoy mantener esa enemistad firme como al cierre de aquella jornada futbolera.