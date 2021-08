VIDEO: Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández festejó tener su DNI no binario

Estanislao Fernández, el hijo del presidente Alberto Fernández también conocido en las redes como Dyhzy, festejó en las redes tener su nuevo DNI no binario, en el cual no sólo identifica su sexualidad con una "X" sino que, además, cambió su nombre por un diminutivo del que tenía hasta hoy: ahora se llama Tani Fernández Luchetti.

El hijo del Presidente había advertido en julio pasado que iba a solicitar el cambio de DNI en julio, luego de que el Gobierno nacional oficializara la incorporación de la opción no binario en el Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte. Fue entonces cuando Estanislao anunció que iniciaría el cambio a DNI no binario. "No me considero hombre, me considero persona no binaria", había dicho Dyhzy en un vivo de Instagram.

Dyhzy muestra su nuevo DNI no binario:

Hoy, orgulloso, utilizó Instagram para festejar tener en su poder su nuevo DNI, festejo que termina viéndose empañado por la aparición de la foto que confirmaría que en plena cuarentena al menos 13 personas formaron parte de un festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez donde los barbijos, el distanciamiento y el alcohol en gel no fueron los protagonistas. Imagen por la que hasta el momento no hubo una respuesta oficial.

por R.N.