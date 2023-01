VIDEO: El día que NOTICIAS recorrió el departamento de Alberto Nisman

Habían pasado cuatro años de que en el mismo departamento que entonces recorría NOTICIAS había aparecido muerto el fiscal que había acusado a Cristina Kirchner de armar una "alianza entre el Ejecutivo y el terrorismo" para encubrir el atentado a la AMIA. Par entonces, cada vez que acompañaba a un posible inquilino o comprador, el dueño del departamento donde murió Alberto Nisman escucha la misma pregunta: “¿Acá murió el fiscal?”. "Sí", respondía con resignación y sin dar más detalles. Y continúaba el recorrido por los 136 metros cuadrados del mobiliario.

La primera sensación que da entrar al edificio Le Parc de Puerto Madero hasta el día de hoy es que se trata de una fortaleza. Impenetrable sin la anuencia de un morador. Porque antes de ingresar, el visitante se registra. Luego, el ascensor que llevaba al palier privado del piso 13 sólo abre la puerta con la introducción del código pertinente. Sin eso, no habrá éxito.

Así era el departamento tal cual quedó tras la muerte de Nisman:

El recorrido empezó en el living/comedor, rodeado de ventanas con cortinas de tela que dejan pasar claridad. Atrás se adivinan las otras dos torres del mismo complejo y el Río de la Plata. Allí estaban las sillas y sillones donde los gendarmes se amontonaban con mucho de desprolijidad y con poco oficio, ensuciando la posible escena de un crimen. Cualquier visitante, que sabe dónde está, puede entrecerrar los ojos y jugar a adivinar los movimientos de aquel día fatídico.

Al pasillo lo interrumpía una puerta, antes de la tan ansiada suite principal. Es la de la primera habitación, de tamaño normal pero con vestidor que lleva a un baño privado. Luego sí, el recorrido llevó a los periodistas de NOTICIAS al dormitorio que ocupaba Nisman y al baño donde apareció muerto el 18 de enero del 2015. En ese momento, la visita se cargó de una tensión extraña. ¿Entrarían tres personas tal como asegura la pericia de Gendarmería que imaginó a Nisman y a dos supuestos verdugos en ese espacio? Efectivamente, al ingresar al baño, uno entiende que sí, que podrían caber.

El toilette privado que usaba el fiscal tiene unos nueve metros cuadrados y una disposición que permitiría el ingreso de varias personas al mismo tiempo. Las fotos no le hacen honor a sus medidas. No hay ángulo, al menos para un fotógrafo amateur, de mostrar con precisión el espacio. Porque la bañera, el inodoro, el bidet o la mesada son obstáculos que no permiten conseguir una buena posición.

La cocina, por último, revelaba que nada había cambiado demasiado hasta entonces. Allí estaba la pava eléctrica negra que usaba el fiscal, por ejemplo. Habían pasado cuatro años del fallecimiento y la mayoría de las cosas continuaban en su lugar, estancadas en el tiempo. Tanto como la causa que investiga la muerte del fiscal.

por R.N.