Moria Casán y el opinar sobre los cuerpos ajenos

Moria Casán fue criticada por una tuitera debido a que el ex vedette publicó una foto suya en la playa, tomando sol en bikini y exhibiendo su cuerpo. “Tápese señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor”, escribió la mujer. El tuit fue repudiado por una buena cantidad de tuiteros que reivindicaban el derecho de la diva a mostrarse, y luego ella misma contestó: “Tapate vos, imbécil”.

Pero a la actriz de “Brujas” se sumó la de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que salió a apoyarla: “Tape sus juicios y sus prejuicios, amiga. Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de los demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer y el disfrute de la vida. Gracias Moria Casán por tu libertad”, comentó la autora de “La revolución de las viejas”, el libro donde Cerruti se despacha contra los prejuicios hacia las mujeres de tercera edad: “no somos viejas, la sociedad nos ve viejas”, escribe la autora.

Más tarde, Moria siguió la polémica por redes con varios tuits, donde frente a los comentarios sobre su cuerpo se exhibió como un modelo de auto aceptación: “aclaro además, el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tattoo predilecto, mi cesárea. Y la play es la Bristol: grasa, celulitis más cesárea igual: libertad”, escribió “la One”.

En la sociedad aún está naturalizada la idea de que hablar y opinar sobre un cuerpo ajeno. Sobre todo cuando los comentarios incluyen perspectivas gordofóbicas o gerontofóbicas, que contribuyen a perpetuar estereotipos sobre los demás: una mujer mayor no puede usar bikini, solo un tipo específico de cuerpo puede mostrarse en la playa, etc.

Si bien Moria ha demostrado en reiteradas oportunidades no ser de las personas que se deja afectar por los comentarios - de hecho, poco antes del episodio de Twitter se la pudo ver en sus redes cocinando en bikini, y aproveche toda ocasión para aclarar que “se ama” - otras personas pueden no tener esa audacia para procesarlo. Como escribe Marico Carmona, influencer y escritor trans no binario especialista en temática de género, “detrás de cada cuerpo hay una historia, y en esa historia puede haber inseguridades, traumas, violencia y hasta una lucha contra una enfermedad. Una opinión que incluso puede parecernos positiva sobre el cuerpo de alguien más, puede hacerle revivir momentos dolorosos a esa persona”.

Buena parte de la imagen que una persona tiene de sí misma está cimentada sobre lo que los demás dicen de su apariencia. Un comentario sobre el cuerpo de otro puede causar problemas de autoestima, depresión e incluso trastornos de conducta alimentaria. En un momento donde se promueve la responsabilidad en la forma de emitir el discurso, Moria Casán en bikini sirvió de ejemplo para la reflexión, haya sido o no su intención.