Gran Hermano: polémica por Alfa y los "call centers"

La semana pasada, en el programa de TV “Intrusos” (América TV), la periodista Laura Ubfal denunció que lo que hace que el participante de Gran Hermano, Alfa, siga permaneciendo en el programa son unos call centers que están abocados a sacar de en medio a los participantes que importunan a Walter Santiago (su verdadero nombre). De acuerdo a esa teoría, por ejemplo, Maxi - alias "El Conejo" - se habría ido del reality porque estaba en placa y era quien más le convenía a Alfa que se fuera. Este call center, quien llamaría para votar a todo aquel que moleste a Alfa en su camino par llegar a ganar, estaría comandado por Pablo Cabaleiro, mejor conocido como “El mago sin dientes”.

“Me acusan de que tengo un call center, de que yo voy a cobrar una comisión de la ganancia si llega a ganar Alfa, que me va a dar un 50 por ciento, y nada que ver; yo lo hago porque es amigo y acordamos que yo desde afuera, viendo el juego, votara a quien tenga que votar o armara grupos, y es lo que hice, grupos de WhatsApp y de fans", se defendió Cabaleiro de las acusaciones.

"Yo no tengo un call center. Eso no existe. Lo que sí existen son los fanáticos de Alfa, que están participando" (...) “Se armaron grupos en las redes sociales y en WhatsApp, donde apoyan a Alfa. Yo desde mi WhatsApp es ver el juego desde afuera y juego también. Eso está permitido", agregó El mago Sin Dientes.

Después de la denuncia, Ubfal rectificó sus dichos, y aclaró que esa modalidad de call centers para apoyar un candidato ya no existe ni funciona. “Hoy en día eso ya no existe. Lo quiero aclarar desde mi punto de vista porque estuve averiguando. Cuando el que controla los votos ve que hay votos anónimos quien fuera, lo para porque se nota que eso es un fraude”; explicó la periodista, quien aclaró que esos votos finalmente no se computan dada la poca claridad de su procedencia. “Eso no quita que Alfa antes de entrar a la casa creó una estrategia increíble en el afuera (...) Alfa lo que hizo fue una táctica con gente amiga. Entre esa gente amiga está El Mago sin dientes a quien le dijo lo siguiente: ‘vos arma grupos y yo desde adentro les voy a ir diciendo a quién tienen que sacar’”, contó la periodista, explayándose.

También el conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, desmintió que la modalidad de los call centers siguiera funcionando, y aclaró que aun cuando pueda haber votaciones coordinadas “no cree que muevan la aguja” porque “son millones de votos los que llegan en cada gala y más cuando está tan picante”.

Sin embargo, aunque el tema parecería estar aclarado, la periodista Ivy Cángaro publicó recientemente una investigación que relaciona a Alfa con Aníbal González Noguera, más conocido por “Lido”, con quien compartió varias veces noche en el boliche de Martinez, “Pepino”. Lido fue un íntimo amigo de Franco Macri, padre del ex presidente, desde la década del setenta y con quien hizo varios negocios.

Además, según relata Cángaro, Lido es dueño de Precotec, empresa que tuvo un rol de mucho peso durante en las campañas publicitarias del PRO y en la actualidad, además de campañas políticas, funciona como call center para bancos y tarjetas de crédito.

“Existen sobrados indicios para suponer que Precotec está detrás de las campañas para sostener a Alfa dentro de la casa mediante esa supuesta magia con la cual logra que se expulse a sus adversarios, lo cual sucede siempre por voto de la gente que se contabiliza por llamados”, sentenció la investigadora.

