VIDEO: Alfredo Casero enojado con el periodismo por el caso Lucio Dupuy

El actor Alfredo Casero publicó un video donde lanza duras declaraciones sobre los casos de Lucio Dupuy y de Fernando Báez Sosa. De acuerdo al actor, el periodismo hace que “no sepamos nada”, del caso Dupuy, y elige hablar más del caso Báez Sosa porque “le conviene” decir que los imputados son “unos chetos malditos que matan gente”, en una supuesta bajada de línea del Gobierno nacional.

“El periodismo nuevo hace que nosotros no sepamos nada del caso de Lucio Dupuy, con esas dos conchudas que espero que se caguen muriendo en la cárcel. De lo único que hablan es de los rugbiers, porque conviene que hablen mal. Los periodistas, que son los que atajan la bajada de línea del gobierno, les conviene bajar que son unos chetos malditos que matan gente, y no que son ‘dos pobres chicas que han tenido algún problema y que mataron un niño violándolo’. Yo les deseo a esas dos que se recontra caguen muriendo en la cárcel, igual que a los hijos de puta que mataron a ese chico. Ahora, los periodistas no hablan del caso Lucio Dupuy, porque no les conviene”, disparó el humorista en modo opinólogo.

En su video, el actor se refirió al infanticidio de Lucio Dupuy, asesinado el 26 de noviembre del 2021 a manos de su madre y la pareja de la misma. El 2 de febrero se conocerá la sentencia para ellas, y se estima que el 30 de enero se conocerá el veredicto final del caso Báez Sosa, que ha acaparado por completo los programas de noticia.

Otros exabruptos de Casero

Las intervenciones públicas de Alfredo Casero suelen ser disruptivas. En mayo pasado, el ex actor de “Cha cha cha” se levantó furioso del programa de Luís Majul en La Nación Más, luego de que este lo interrumpiera haciéndole un chiste. “Son una manga todos ustedes. Saben lo que están haciendo. Los políticos y los periodistas. No me tomes de pelotudo porque después te cagás. Lo primero que hacen es ponerse chupines y recibir plata", protestó Casero a los gritos.

Y luego de que Majul le dijera que no le tenía miedo, agregó: “Cuando alguien dice que no tiene miedo es porque está cagado en las patas", desafió el actor, que seguía fuera de sí al retirarse”.

Además, en septiembre de 2020, Casero participó de una protesta frente al Congreso de la Nación, luego de que se decidiera continuar con las sesiones virtuales debido a la pandemia Covid-19. “Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución”, protestó Casero, enfático. El video se hizo viral. También, el actor publicó en sus redes sociales varios videos cuestionando al kirchnerismo que en su momento dieron que hablar.

