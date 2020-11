Vuelta de Obligado: cómo es el equipo que estudia todos los días, desde el 2000, la batalla

El feriado de ayer conmemoró el día de la Soberanía Nacional en relación con la Batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845. A pesar de que se perdió frente a las flotas inglesas y francesas, la resistencia de La Confederación Argentina con Rosas a la cabeza durante el bloqueo anglofrancés le valió el reconocimiento desde Juan Bautista Alberdi hasta de San Martín, quien le legó su sable con el cual luchó durante las guerras de independencia.

175 años después el grupo de "Investigación interdisciplinaria acerca de una batalla: la Vuelta de Obligado dentro de la guerra del Paraná ", que está dentro del programa de Arqueología Histórica de la Universidad de Luján, investiga todos los días desde hace 20 años a la batalla. Está conformado por profesionales, licenciados y profesores, y estudiantes de la Universidad Nacional de Luján, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Plata y en varias ocasiones extranjeros entre los que hubo colombianos, brasileros, cubanos y chilenos.

El equipo se formó entre 1998 y 1999, y, dese el 2000, realizan trabajo de campo en agua y tierra donde, por ejemplo, este año encontraron parte de las cadenas que se utilizaron en la defensa de la Confederación. NOTICIAS dialogó con Sergio Ramos, director general del equipo, arqueólogo, docente e investigador del Conicet.

NOTICIAS: Hace 20 años que vienen investigando. ¿Cuál fue su descubrimiento más significativo?

Sergio Ramos: Desde hace más de 20 años que venimos investigando. Fue el primer campo de batalla de la Argentina investigado desde perspectivas de la Arqueología histórica. En 2020 también es uno de los sitios arqueológicos más conocidos en América. Hay muchos hallazgos importantes, destaco las huellas de postes y de las bases de los cañones que hallamos "tallados" en la plancha de tosca. La abundante cantidad de fragmentos de cerámica indígena. Allí habitaron las poblaciones originarias por cientos o quizás miles de años antes de que llegaran los criollo-europeos. Vivían de los recursos naturales: pesca, animales locales, recolección de frutos y vegetales. Y las cadenas del sitio que logramos sacar entre agosto y noviembre de 2020.

Noticias: ¿Qué significó la Vuelta de Obligado y cuál es su importancia para nuestra historia y soberanía?

Ramos: Vuelta de Obligado tiene varios significados de carácter material y simbólico. Por un lado, es una batalla que pierde la Confederación Argentina. Sin embargo, en el recorrido que hace la flota combinada francesa e inglesa para imponer el libre comercio sin reparar en la soberanía de cada estado, pierden barcos, muchos hombres y tampoco regresan 1, 2 o 3 años después. No era un negocio para ellos.

Por lo tanto, la resistencia argentina demuestra que esa batalla tuvo un significado que no tuvieron otros acontecimientos. Los imperialismos de la época apelaron a otros medios: contar con grupos locales que trabajaran en beneficio propio como de los extranjeros, pero no para el país. Esos grupos "cipayos" existieron y siguen existiendo.

Si bien Vuelta de Obligado significa una derrota nacional, muchas derrotas en la historia de la humanidad representan hitos de valor y resistencia frente al ataque de un ejército invasor. En otro contexto, tal puede ser el caso de la batalla de las Termópilas en Grecia hacia el 480 AC. Lo que más recuerdan los griegos de esa guerra contra los persas, es esa batalla que fue una derrota.

Noticias: ¿Qué opinión le merece la figura de Rosas?

Ramos: Rosas como muchos otros personajes de la historia nacional es una figura que ha sido presentada en la historiografía nacional como a diversos personajes: como héroes o demonios. A Rosas desde el siglo XIX las versiones de las Historias oficiales, le han puesto un sello en la frente de tirano, dictador o demonio.

Rosas fue un gobernante elegido a fines de la década de 1820 en un contexto en el que no existía la democracia. Rosas, como Moreno, Belgrano, Sarmiento, Mitre... fueron personas de carne y hueso. Seres humanos con aciertos y errores. Creo que más que una persona (Rosas), la Confederación Argentina tomó la decisión de defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, del pueblo argentino. Pero, por otra parte, desde el punto de vista arqueológico, tal como es nuestra profesión, jamás podríamos decir que Rosas era bueno o malo. El registro material no indica eso, salvo algunas excepciones, pero no es este el caso de la Arqueología del campo de batalla de la Vuelta de Obligado.

Gonzalo Martínez Villalba.