Coti Sorokin: el nuevo yerno de Marcelo Tinelli en apuros

Con publicaciones en conjunto, Coti Sorokin y Candelaria Tinelli blanquearon su romance. Los cantantes subieron a su Instagram la misma foto, el mismo día, y confirmaron así lo que la prensa venía anunciando: que el cantautor y la hija de Marcelo Tinelli estaban en pareja.

Sorokin rompió el bajo perfil que había mantenido respecto a su vida privada a lo largo de su carrera. Acorde a un clima de época, se sumó a la ola de famosos que oficializan su estado civil a través de anuncios en redes sociales.

El nivel de exposición del cantante viene in crescendo desde hace algunos meses por sus escándalos amorosos.

A fines de septiembre se lo vinculó con Juana Viale. Aunque desmintieron las versiones, el rumor fue el puntapié para una serie de conflictos.

Según afirman del lado de Valeria Larrarte, con quien estuvo casado más de 25 años y con quien tiene cuatro hijos, en ese momento ella inició el divorcio que, según trascendió, implica sumas millonarias. Eligió como defensora a Ana Rosenfeld, especialista en la temática.

Como socia empresarial del cantante, se molestó con la participación de la nieta de Mirtha Legrand en un video del músico y la difusión del material a sus espaldas. No ocultó su enojo: en reiteradas oportunidades publicó explosivas indirectas en sus redes.

La gestión fue rápida: el martes 10 de noviembre firmaron. Pero donde no hay acuerdo es en cuándo comenzó la separación. Fuentes cercanas al cantante aseguran que “el juez dictaminó que están divorciados desde octubre de 2019”.

Desde el entorno de Larrarte, en cambio, afirman que antes de la discusión por Viale no se hablaba de divorcio: él prometía que iba a volver.

Así, del bajo perfil que cosechó el cantante solo quedó la confidencialidad que exigió en la firma del divorcio, en donde quedó todo acordado pero ninguna de las partes lo puede revelar. “Ahora entendemos por qué”, señalan del lado de Larrarte.

Nuevo integrante

Después de que Candelaria Tinelli asistiera a un recital de Sorokin en el autocine de San Isidro cuando se reabrieron algunas actividades en ese municipio, la atención se posó sobre ellos.

Luego del evento, los guiños en redes sociales entre ambos empezaron a aparecer con más frecuencia y dieron el indicio de que podrían estar en una relación.

La confirmación del romance se dio en una bodega, pasión que Sorokin comparte con su nuevo suegro: tanto él como Marcelo Tinelli invirtieron en la industria vitivinícola desarrollando vinos propios.

Después de subir imágenes a sus historias en la misma bodega en Mendoza, pero sin mostrarse juntos, cada uno publicó en su cuenta la misma foto.

Ella, de 30 años, con su clásico estilo de piercings y tatuajes. Él, de 47, con un mechón blanco, las uñas pintadas de negro, un cigarrillo en la boca y a mitad de camino entre la edad de su nueva novia y su suegro, que tiene 60.

En el posteo, el cantante escribió “no puede ser” junto a un corazón rojo. La hija del reconocido conductor hizo lo mismo y compartió: “Que estés tan solo con lo bueno que estás”.

Ambos se comentaron las publicaciones con emojis de corazones y de caras enamoradas. Además, otros famosos dieron el visto bueno de la relación con comentarios. Entre ellos, la hermana de Candelaria, Micaela.

Quien aún no se pronunció sobre la flamante pareja fue Marcelo Tinelli, que no hizo declaraciones ni en redes ni en medios.

Pero la reacción de la ex, Larrarte, no tardó en llegar. Justo un día después de que ellos hicieran el anuncio, y a una semana de haber firmado el divorcio, subió una posteo a su Instagram en la que se ve una foto de cuando se casó por civil con Sorokin, con un detalle: la rompió a la mitad.

Junto a la imagen, escribió: “Podría tener la misma foto de hace una semana atrás, pero el significado es justamente el opuesto. Es muy curioso, la foto es la misma y las felicitaciones también. No así todo lo que pasa por dentro”.

Antes de esa réplica más contundente, había publicado algunas historias que rápidamente se ligaron a los posteos de Tinelli y Sorokin.

Primero compartió un video en el que se escuchaba una parte de una canción que se transformó en un hit durante este año, “No te creas tan importante”. La estrofa que eligió compartir dice: “Sé que no vales ni un peso y de personas como tú ya no me dejo”.

Después publicó un emoji que se tapa la cara con la mano y otro que muestra consternación, contando que eran los dos emojis que más usaba últimamente y dando a entender que tenía que ver con una desilusión con su ex pareja. Finalmente, escribió: “Viste cuando tenés vergüenza...también ajena, te tapás la cara, qué cosa che...”.

El divorcio

Con versiones cruzadas entre los protagonistas sobre cuándo empezaron los problemas en la pareja, lo que es seguro es que el divorcio está tramitado. El 10 de noviembre concretaron la firma.

Si bien firmaron confidencialidad, y las partes no pueden dar detalles, la discusión de la división incluye bienes materiales, cuentas y derechos gananciales. Como también eran socios en los negocios de la empresa musical del cantante, la cifra se volvió millonaria.

Frente a este panorama, la separación se volvió centro de atención y el cantante publicó una foto en su Twitter con un cartel que rezaba: “Mi divorcio es parte de mi vida privada. Tengo dos hijos menores y padres octogenarios. ¡Respeto!”.

Nuevos horizontes

Con la resolución del conflicto legal, Coti Sorokin cierra un extenso capítulo de su vida: un matrimonio de 25 años en el que formó una familia con cuatro hijos, y además, una sociedad empresarial vinculada a su carrera.

Ahora abre otra etapa con Candelaria Tinelli que, hasta el momento, solo se vio a través de las redes sociales. Después de la oficialización 3.0 y con una novia millennial e influencer, seguro esta relación le implicará mayor exposición.