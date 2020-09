El Papa indignado con los países que codenan a las ONG que ayudan a migrantes

El Papa Francisco se quejó hoy contra las políticas que penalizan a las organizaciones que realizan rescates en el mar: "No podemos aceptar que quien busca esperanza por mar, muera sin ayuda".



Jorge Bergoglio se sumó a la discusión un día después del incendio que devastó el campamento de refugiados de Moria en la isla e Lesbos (Grecia). El pontífice hizo hincapié en que si bien el escenario de la migración es "complejo" y presenta "situaciones dramáticas", el desafío de su gestión "interpelar a todos".



"Nadie puede permanecer indiferente ante las tragedias humanas que continúan constatándose en diversas regiones del mundo", señaló. Así puso su mirada en la región del Mediterránea, donde la Organización Internacional de Migraciones estima que cerca de 3.000 personas mueren cada año intentando alcanzar las costas europeas.



Si bien reconoce que el proceso para llevar a cabo una acogida e integración con dignidad "no es fácil", Francisco insiste en que es "impensable" afrontar esta realidad "construyendo muros" (referencia al mundo que plantean Donald Trump y otros gobernantes europeos). De este modo, también llamó la atención sobre la narrativa que se genera alrededor del fenómeno migratorio y ha impulsado historias que pongan en el centro "a las personas, los rostros, las historias".



"La comunidad internacional ha detenido su respuesta en las operaciones militares, cuando debería construir instituciones que garanticen iguales oportunidades además de lugares donde los ciudadanos tengan la posibilidad de hacerse cargo del bien común", cerró el Papa en un discurso dirigido a los miembros del proyecto Snapshots from the Borders, una iniciativa financiada por la Unión Europea que busca que el 3 de octubre sea nombrado Día Europeo de la Memoria y la Acogida, en recuerdo al naufragio de 2013 en Lampedusa de una embarcación en la que iban a bordo 500 personas, y en la que murieron 368.

por R.N.