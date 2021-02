El príncipe Harry de Inglaterra desafió a la reina Isabel II

El jueves 25 el presentador de británico James Corden quien conduce en EE. UU el popular programa televisivo “The Late Late Show”, entrevistó al príncipe Harry de Inglaterra. En la entrevista, el príncipe Harry dio a entender que la decisión de apartase de sus responsabilidades reales no provino de él, sino su abuela la reina Isabel II y su círculo íntimo. Cómo la decisión de Harry y Meghan de vivir en EE. UU se transformó en un nuevo desafío a la casa real inglesa.

Alejamiento y consecuencias

El 8 de enero del 2020 príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle sorprendieron al mundo y en especial al palacio de Buckingham, al anunciar su alejamiento de las responsabilidades de la Corona. Luego de la conmoción inicial, Buckingham declaró oficialmente que Harry y Meghan dejarían de utilizar el titulo de Su Alteza Real, debido a que: “ya no son miembros en activo de la casa real”. Eso se tradujo en el cese de ingresos de la pareja, provenientes de fondos públicos del presupuesto soberano que distribuye la reina Isabel II. Harry y Meghan debieron apartarse de los compromisos reales, incluidos actos militares, dejando desde ese momento de representar a la monarca.

“ya no son miembros en activo de la casa real”.

Sin embargo, Harry sigue teniendo el título de príncipe por derecho de nacimiento, conservando aún la sexta posición en la línea de sucesión al trono. En cuanto a la manutención si bien ya no reciben fondos públicos hace más de un año, el príncipe Carlos de Inglaterra; padre de Harry continúa ofreciéndoles apoyo financiero según informó la pareja. Otra fuente de dinero que poseen proviene de una fortuna de 16,9 millones dólares que su madre, la princesa Diana les dejo a Harry y su hermano William. También según medios británicos al cumplir 30 años, Harry recibió un fondo fiduciario creado por Diana de 13,3 millones de dólares. La consultora Wealth X estima la fortuna de Harry en 25 millones dólares, mientras que la de Meghan está estimada en 5 millones por su trabajo como actriz.

El 19 de febrero de este año, el Palacio de Buckingham anunció que Harry y Meghan, ya no formarían parte de las responsabilidades reales y que por lo tanto debían renunciar a sus patrocinios y demás títulos. El mismo comunicado señala: “Tras conversaciones con el Duque, la Reina ha escrito confirmando que al alejarse del trabajo de la familia real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. Por lo tanto, los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la familia real”.

Harry y Meghan, ya no formarían parte de las responsabilidades reales.

Este movimiento de la casa real genero una respuesta de la pareja que no se hizo esperar, primero emitieron su propia declaración que decía lo siguiente: “Todos podemos vivir una vida de servicio. El servicio es universal”. Esto genero enojo entre los miembros de la corona, en especial de William hermano de Harry quien no puede creer que se hayan atrevido a decir que el servicio para la corona es “universal”. Desafiando directamente la autoridad de la reina Isabel II, quien les acababa de retirar el patrocinio real que poseían. Pero esto, solo fue una parte de la respuesta de la pareja hacia las acciones de la corona. La segunda parte de su respuesta se produjo en una entrevista en la televisión estadounidense en “The Late Late Show” con James Corden.

Revelaciones de un príncipe en la TV

En la amena entrevista realizada a Harry, donde al inicio relata cómo es su vida en EE. UU, como conoció a Meghan, y como crece el pequeño Archie de casi 2 años. Declaro ante la pregunta acerca del alejamiento de sus responsabilidades de la casa real lo siguiente: “nunca me fui, nunca me fui. Fue dar un paso atrás en lugar de un retiro. Era un ambiente muy difícil, como creo que mucha gente vio. La prensa estaba destruyendo mi salud mental. Era tóxico, así que hice lo que cualquier marido y cualquier padre haría... necesito sacar a mi familia de aquí. Pero nunca me retiré”.

"La prensa estaba destruyendo mi salud mental. Era tóxico."

A continuación, se refirió indirectamente a las acciones del palacio de Buckingham agregando: “Y en cuanto a lo que a mí concierne, cualquiera sea la decisión hecha de aquel lado, nunca me retiraré. Siempre estaré contribuyendo, pero mi vida es el servicio público donde sea que esté en el mundo, será siempre lo mismo”. A pesar de lo frágil que parece estar la relación de Harry con sus abuelos, él aseguró que continua en contacto con la reina Isabel II y el duque de Edimburgo. Incluso relató que ha realizado varias video conferencia vía Zoom.

"Cualquiera sea la decisión hecha de aquel lado, nunca me retiraré."

Como cierre a su respuesta publica a la corona, en la entrevista Harry termina confesando su gusto por ver The Crown la exitosa serie de NETFLIX sobre la corona inglesa, “no pretende ser las noticias, es ficción, aunque está libremente basado en la verdad. Por supuesto, no se ajusta del todo a la realidad, pero permite hacerse cierta idea de ese estilo de vida, de la presión de poner el deber por encima de la familia y todo lo demás, y de lo que puede provocar eso.” declaro Harry. Siendo la respuesta final de un príncipe que parece haber elegido un estilo de vida que pone a su familia por sobre la corona, y al que no está dispuesto a renunciar.